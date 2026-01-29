Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος – Απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 46χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του στην Γλυφάδα.

Της Άννας Κανδύλη

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε περίπου δύο ώρες στο ανακριτικό γραφείο , χωρίς τη συνοδεία δικηγόρου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι ο 46χρονος, πριν από περίπου 12 χρόνια είχε σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έγκλημα για το οποίο είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξης με τους δικαστές να κρίνουν ότι είχε μειωμένο καταλογισμό. Ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους, τους οποίους σύμφωνα με τις Αρχές τηρούσε.