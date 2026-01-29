«Σαρώνουν» οι νοτιάδες την Κρήτη – Συστάσεις για τις αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων

«Σαρώνουν» τις τελευταίες ώρες οι νότιοι άνεμοι στο μεγαλύτερο τμήμα της Κρήτης. Πέρα από κάποια περιστατικά κοπής δέντρων που διαχειρίζονται οι Αρχές, οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης προχώρησαν στην ενημέρωση του κοινού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα, σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) σε όλο το νησί. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, βάσει των προβλέψεων, οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα υπέρβασης των ημερήσιων ορίων, ιδίως στο Ηράκλειο (24hrs median <150μg/m 3).

Η ανακοίνωση εκδόθηκε στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης και προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς το φαινόμενο ήδη είχε προβλεφθεί και αναφερθεί σε προηγούμενη ενημέρωση στις 23 Ιανουαρίου 2026.

«Η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται σε συνεχή βάση και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://airquality.crete.gov.gr, καθώς και μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές», αναφέρεται στην ανακοίνωση και και προστίθτεαι ότι «η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί».

Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις προστασίας του γενικού πληθυσμού, επισημαίνεται ότι κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα εάν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στον λαιμό, ενώ οι ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα, καρδιοπαθείς, παιδιά καθώς και άτομα άνω των 65 ετών, θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και τον χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους. Επιπρόσθετα, άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

Έπεσαν δέντρα στο Ηράκλειο

Οι ισχυροί νοτιάδες δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Στο Ηράκλειο ένα δέντρο στη Γεωργίου Γεωργιάδη έπεσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, παραλίγο να χτυπήσει και διερχόμενο όχημα, δημιουργώντας αναστάτωση σε όσους κινούνταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Παράλληλα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας ένα μεγάλο κλαδί έσπασε και «προσγειώθηκε» πάνω σε ένα αγροτικό. Ευτυχώς, εκείνη την στιγμή δεν περνούσε κανείς από τα σημεία, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πάντως έχει κινητοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις για περιστατικά που αφορούν κυρίως κοπές δέντρων.

Την ίδια ώρα, οι νοτιάδες παρέσυραν και σταθμευμένα δίκυκλα επί της Λ. Κνωσού στο Ηράκλειο. Λόγω της έντασης των ανέμων τα δίκυκλα βρέθηκαν αναποδογυρισμένα στο οδόστρωμα.

Δείτε εικόνες από το cretalive.gr:

