Σούπερ μάρκετ: Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στα θαλασσινά ενόψει Καθαράς Δευτέρας – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι ισχύει για τις ψαραγορές

Σύνοψη από το

  • Ξεκίνησαν ήδη από τον Ιανουάριο οι αυξήσεις στις τιμές των κατεψυγμένων θαλασσινών στα σούπερ μάρκετ, με ανατιμήσεις από 10% έως και 18% σε προϊόντα όπως χταπόδι, καλαμάρι και γαρίδα.
  • Διαφορετική είναι η εικόνα στην Ψαραγορά του Ρέντη, όπου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα αυξήσεις στα θαλασσινά ενόψει Καθαράς Δευτέρας, καθώς η αγορά παραμένει αβέβαιη.
  • Στην Ψαραγορά του Ρέντη, το φρέσκο ελληνικό χταπόδι κοστίζει 19 ευρώ, ενώ το κατεψυγμένο εισαγόμενο 22 ευρώ, με τους επαγγελματίες να συμβουλεύουν τους καταναλωτές να προτιμούν το ελληνικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

θαλασσινά σαρακοστή

Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στις τιμές των θαλασσινών ενόψει Καθαράς Δευτέρας στα σούπερ μάρκετ, ωστόσο διαφορετική φαίνεται να είναι η εικόνα στην Ψαραγορά του Ρέντη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος (ΕΕΚΕ), Απόστολος Ραυτόπουλος μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του OPEN “Ώρα Ελλάδας” με τους Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, «ήδη έχουν ξεκινήσει τον Ιανουάριο οι αυξήσεις στις τιμές στα κατεψυγμένα θαλασσινά, στα μαλάκια, στο χταπόδι, στο καλαμάρι, στη γαρίδα, στο γάμπαρι, στα θράψαλα ιδίως στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ξεκινήσει οι τιμές των κατεψυγμένων θαλασσινών με αυξήσεις από 10% έως και 18%».

Οι τιμές στην ψαραγορά του Ρέντη

Για το κόστος των θαλασσινών μίλησε και ο υπεύθυνος του καταστήματος στην Ψαραγορά του Ρέντη, Βασίλης Πέτρου. «Δεν υπάρχει ακόμα εικόνα για το τι τιμές θα υπάρχουν στα θαλασσινά  κατά την περίοδο της Σαρακοστής» είπε.

Επεσήμανε πως δεν γίνονται από τώρα στην Ψαραγορά αυξήσεις στις τιμές των θαλασσινών για την Καθαρά Δευτέρα. «Δεν ξέρουμε ακόμα το πώς θα κινηθεί η αγορά. Έχουμε 1 μήνα μπροστά μας, οπότε δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει διαθέσιμο»  σημείωσε και ανέφερε τις τιμές στις οποίες πωλούνται τα ψάρια.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου στην Ψαραγορά του Ρέντη:

  • το μπαρμπούνι κοστίζει σήμερα 18,90 ευρώ από 28 και 29 ευρώ που ήταν η τιμή του
  • η μαρίδα: η τιμή πώλησης της είναι στα 4,90 ευρώ. Η μαρίδα είναι σε χαμηλή τιμή
  • η κουτσομούρα πωλείται στα  13,90 ευρώ
  •  η σαρδέλα κοστίζει 5,90 ευρώ
  • το καλαμάρι: η τιμή του είναι στα 16,90 ευρώ
  • το θράψαλο κοστίζει 7,80 ευρώ
  • το καλαμάρι: η τιμή του είναι στα 22,90 ευρώ
  • το φρέσκο χταπόδι κοστίζει 23 ευρώ με 24 ευρώ

Σημειώνεται ότι οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την ποιότητα και την προέλευση τους, όπως είπε ο κ. Πέτρου.

Στην συνέχεια ρωτήθηκε για ποιο λόγο φρέσκο το ελληνικό χταπόδι έχει 19 ευρώ και το κατεψυγμένο που προέρχεται είτε από τον Ατλαντικό, είτε από την Ινδία έχει 22 ευρώ. 

“Είναι πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την τιμή του, όπως η ποιότητα του κατεψυγμένου και το ποσοστό κέρδους που θέλει να βγάλει ο κάθε επαγγελματίας. Μπορεί να πουλάει ό, τι θέλει ο καθένας”, απάντησε. «Είναι προτιμότερο ο καταναλωτής να αγοράσει το φρέσκο ελληνικό χταπόδι σε οποιοδήποτε μέγεθος και εάν είναι, τη στιγμή που είναι πολύ φθηνότερο από το κατεψυγμένο που έχει κάνει και 2 μήνες για να έρθει στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που είναι κατεψυγμένο έρχεται στους -22 βαθμούς , δεν έχει πρόβλημα» σημείωσε ο κ. Πέτρου.

 

