«Δεν είχα ιδέα»: Η κρυφή χρήση της μικρής τρύπας στον νυχοκόπτη που οι περισσότεροι αγνοούσαμε για χρόνια

Κάποιοι ανακαλύπτουν τώρα τον σκοπό που εξυπηρετεί η μικροσκοπική τρύπα στους νυχοκόπτες. Δεν είστε σίγουροι για το τι εννοούμε; Πάρτε τον νυχοκόπτη σας και ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά. Θα παρατηρήσετε μια μικρή στρογγυλή τρύπα στην άκρη, και δεν είναι εκεί απλώς ως διακοσμητική – είναι ένα έξυπνο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό που περνούσε απαρατήρητο για χρόνια.

Ένας χρήστης του Facebook πυροδότησε τη συζήτηση όταν μοιράστηκε το εξής: «Η πεθερά μου δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχα ιδέα σε τι χρησιμεύει η μικρή τρύπα στον νυχοκόπτη. Τώρα αναρωτιέμαι… είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;».

Στα σχόλια, οι άνθρωποι μοιράστηκαν τις θεωρίες τους, αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι όλοι ήταν εξίσου μπερδεμένοι. Κάποιος αστειεύτηκε: «Είναι για να κρατάς τα κομμένα νύχια των ποδιών;», ενώ ένας άλλος πρότεινε: «Ίσως είναι ένα μέρος για να αποθηκεύεις οδοντικό νήμα».

Η αλήθεια είναι ότι η μικρή τρύπα προορίζεται κυρίως για τη σύνδεση του νυχοκόπτη με άλλα αντικείμενα.

Η πραγματική χρήση και η ιστορία του

Επιτρέπει στο εργαλείο να συνδέεται σε μπρελόκ, σε τσαντάκι ειδών υγιεινής ή σε θήκη ταξιδιού χρησιμοποιώντας έναν κρίκο, σπάγκο ή γάντζο. Δεδομένου του πόσο εύκολα χάνονται οι νυχοκόπτες, αυτό το μικρό αλλά σημαντικό χαρακτηριστικό διευκολύνει τον εντοπισμό τους, ειδικά στα ταξίδια.

Ορισμένοι νυχοκόπτες διατίθενται μάλιστα με μικρές αλυσίδες με χάντρες για γρήγορη στερέωση. Μόλις οι άνθρωποι έμαθαν τον σκοπό, έμειναν έκπληκτοι. Κάποιος είπε: «Δεν θα ξαναδώ ποτέ τον νυχοκόπτη μου με τον ίδιο τρόπο», και ένας άλλος πρόσθεσε: «Ήρθε η ώρα να τον βάλω στα κλειδιά μου!».

Μια σύντομη ιστορία: Οι σύγχρονες εκδόσεις χρονολογούνται από το 1875, όταν ο Valentine Fogerty κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το πρώτο μοντέλο με μοχλό στις ΗΠΑ. Πριν από αυτό, πολλοί χρησιμοποιούσαν μικρά μαχαίρια για τη φροντίδα των νυχιών – φανταστείτε να ξεφλουδίζετε ένα μήλο με ένα μαχαίρι αντί να το κόβετε.

Μέχρι το 1881, οι Eugene Heim και Celestin Matz βελτίωσαν το σχέδιο του σφιγκτήρα που αναγνωρίζουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της μικρής τρύπας.

Το μεταλλικό μέρος στα ψαλίδια

Ορισμένα λιγότερο γνωστά χαρακτηριστικά άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσης εξέπληξαν επίσης τον κόσμο πρόσφατα. Για παράδειγμα, πέρυσι, πολλοί δεν γνώριζαν τον σκοπό του μεταλλικού μέρους στις λαβές των ψαλιδιών. Στο Reddit, μια ανάρτηση με τίτλο «Γνωρίζει κανείς;» έδειχνε μια φωτογραφία ενός ψαλιδιού κουζίνας και ρωτούσε: «Ξέρει κανείς σε τι χρησιμεύει αυτό το μέρος του ψαλιδιού;». Μέσα σε λίγα λεπτά, εκατοντάδες απάντησαν, εξηγώντας ότι ονομάζονται «ψαλίδια κουζίνας» και χρησιμοποιούνται για το σπάσιμο καρυδιών, το άνοιγμα καπακιών μπουκαλιών ή την αφαίρεση οστών.

Ένας χρήστης μοιράστηκε: «Πάντα νόμιζα ότι ήταν καρυοθραύστες». Ένας άλλος εξήγησε ότι χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα επίμονων καπακιών από βάζα, πιέζοντας γύρω από το καπάκι για να αποκτήσουν μόχλευση.

Ορισμένοι το ονόμασαν «εγκοπή για κόκκαλα» ή «οδοντωτή λαβή», που χρησιμοποιείται για το σπάσιμο οστών κρέατος ή την αφαίρεση φελλών από μπουκάλια κρασιού.

Ένας σεφ πρόσθεσε ότι προορίζονται για την αφαίρεση οστών από το κρέας, τοποθετώντας το κόκαλο ανάμεσα στα μεταλλικά δόντια, στρίβοντας και τραβώντας.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης αυτά τα ψαλίδια για να κόβουν σπάγκους, να σπάνε το κέλυφος του αστακού ή να αφαιρούν την κορυφή από τα βραστά αυγά και να κόβουν αλουμινόχαρτο.

Άλλοι ανέφεραν ότι είναι πολύ χρήσιμα για να αφαιρούν τα κοτσάνια από τα μυρωδικά, μια εργασία που είναι ιδιαίτερα κουραστική.