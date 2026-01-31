Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει»

  • Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις, την πρώτη από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00 και τη δεύτερη από το απόγευμα έως το βράδυ.
  • Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες.
  • Σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code) βρίσκονται, σύμφωνα με την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία, περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία.
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι και χιονοπτώσεις θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, με το πέρασμα του κύριου μετώπου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ.

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.

Η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα μετά τα μεσάνυχτα, με ισχυρές καταιγίδες σε ευπαθείς περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου.

Σε κόκκινο συναγερμό (Red Code) βρίσκονται, σύμφωνα με την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία, περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Ιδιαίτερα επηρεάζονται νομοί όπως η Πιερία, η Πέλλα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι άνεμοι, που πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί στη Βόρεια Ελλάδα και νοτιοανατολικοί στα κεντρικά και νότια. Η σύγκλιση αυτών των ανέμων ευνοεί την εκδήλωση παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, η Λάρισα, τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και οι Σποράδες, όπου προβλέπονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής με διάρκεια.

Έτσι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, έθεσε σε κατάσταση Red Code τις εξής περιοχές:

  • Την Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)
  • Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

 

 

