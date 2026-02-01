Προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία – Φερτά υλικά και λάσπες κάλυψαν δρόμο έπειτα από κατολίσθηση – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία – Φερτά υλικά και λάσπες κάλυψαν δρόμο έπειτα από κατολίσθηση – Δείτε βίντεο

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.

Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

Την ίδια ώρα, έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν σημειωθεί άλλα σοβαρά προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112, για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το messinialive:

11:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

