Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στα νησιά του Βορείου Αιγαίου – «Προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι»

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει την χώρα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων τις επόμενες ώρες. Από το βράδυ του Σαββάτου, η Πολιτική Προστασία προχωρά στην αποστολή μηνυμάτων μέσω του 112 σε κατοίκους περιοχών που θα χτυπηθούν από την κακοκαιρία, ενώ και το πρωί της Κυριακής το 112 ήχησε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026» αναφέρει η ειδοποίηση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN

— 112 Greece (@112Greece) February 1, 2026

13:23 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

