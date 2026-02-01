Ο Μεντβέντεφ «αποθεώνει» τον Τραμπ – «Θέλει να μείνει στην ιστορία ως ειρηνοποιός και προσπαθεί πραγματικά»

  • Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ ως αποτελεσματικό ηγέτη που επιδιώκει την ειρήνη, δίνοντας μια απρόσμενη «ψήφο εμπιστοσύνης» στις διπλωματικές του προθέσεις.
  • Ο Μεντβέντεφ σημείωσε ότι «ο Τραμπ θέλει να μείνει στην ιστορία ως ειρηνοποιός – και προσπαθεί πραγματικά», με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία είναι κοντά.
  • Ωστόσο, ο Μεντβέντεφ αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Τραμπ για αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια κοντά στη Ρωσία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Δεν τα έχουμε βρει ακόμα».
Enikos Newsroom

διεθνή

Μεντβέντεφ
Φωτογραφία: REUTERS

Μια απρόσμενη “ψήφο εμπιστοσύνης” στις διπλωματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ,  γνωστός για τη σκληρή ρητορική του.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως έναν αποτελεσματικό ηγέτη που επιδιώκει την ειρήνη, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν έχει δει κανένα ίχνος πυρηνικών υποβρυχίων που, όπως είπε ο Τραμπ, μετέφερε στις ρωσικές ακτές.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να τον θυμούνται ως πρόεδρο «ειρηνοποιό», έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι κοντά και ένας νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας έχει προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Όταν ερωτήθηκε αν ο Τραμπ επιδρά θετικά ή αρνητικά για τη Ρωσία, αλλά και για τις αναπόδεικτες εικασίες που τον παρουσίαζαν ως κάποιου είδους «πράκτορα των Ρώσων», ο Μεντβέντεφ απάντησε ότι ο αμερικανικός λαός ήταν αυτός που επέλεξε τον Τραμπ και ότι η Μόσχα σέβεται απόλυτα αυτή την απόφαση.

Έπαινοι για το θάρρος του Τραμπ

Ο Μεντβέντεφ επαίνεσε το θάρρος του Τραμπ στην αντίσταση στο αμερικανικό κατεστημένο και είπε ότι το μερικές φορές «θρασύ» ύφος του προέδρου των ΗΠΑ ήταν «αποτελεσματικό». «Είναι ένα συναισθηματικό άτομο, αλλά από την άλλη πλευρά, το χάος στο οποίο αναφέρεται συνήθως, το οποίο δημιουργείται από τις δραστηριότητές του, δεν είναι απολύτως αληθές», δήλωσε στο Reuters, το TASS και στον Ρώσο μπλόγκερ πολέμου WarGonzo σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα και η οποία εγκρίθηκε για δημοσίευση την Κυριακή.

«Είναι προφανές ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια απόλυτα συνειδητή και ικανή γραμμή», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ρωσίας από το 2008 έως το 2012.

Αν και ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει η τελική φωνή στη ρωσική πολιτική, ο Μεντβέντεφ -ένα από τα πιο σκληροπυρηνικά στελέχη που έχει επανειλημμένα προκαλέσει τον Τραμπ στα social media- δίνει το στίγμα της σκέψης των «σκληροπυρηνικών» εντός της ρωσικής ελίτ, σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες.

«Ο Τραμπ θέλει να μείνει στην ιστορία ως ειρηνοποιός – και προσπαθεί πραγματικά», είπε ο Μεντβέντεφ. «Προσπαθεί πραγματικά να το πετύχει. Και γι’ αυτόν τον λόγο, οι επαφές με τους Αμερικανούς έχουν γίνει πολύ πιο παραγωγικές».

Η απειλή του Τραμπ για τα υποβρύχια

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι το κλειδί για να κατανοήσει κανείς τον Τραμπ είναι το επιχειρηματικό του υπόβαθρο, σχολιάζοντας χαριτολογώντας ότι «δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως ένας πρώην επιχειρηματίας» -παραφράζοντας το παλιό ρωσικό αστείο που λέει ότι «δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως ένας πρώην πράκτορας της KGB».

Ο Τραμπ τον Αύγουστο δήλωσε ότι διέταξε δύο αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια να πλησιάσουν τη Ρωσία, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά προκλητικά» σχόλια του Μεντβέντεφ σχετικά με τον κίνδυνο πολέμου ύστερα από αυτό που φαινόταν να είναι τελεσίγραφο από τον Τραμπ.

«Δεν τα έχουμε βρει ακόμα», είπε ο Μεντβέντεφ για τα αμερικανικά υποβρύχια.  Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο Μεντβέντεφ έχει επανειλημμένα εξαπολύσει ύβρεις στο Κίεβο και τις δυτικές δυνάμεις, προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους κλιμάκωσης του πολέμου προς μια πυρηνική «αποκάλυψη».

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα κερδίσει «σύντομα» στρατιωτική νίκη στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά το κλειδί είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκρουση, προσθέτοντας: «Θα ήθελα αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό».  «Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να σκεφτούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Άλλωστε, ο στόχος της νίκης είναι να αποτραπούν νέες συγκρούσεις. Αυτό είναι απολύτως προφανές».

 

