«Parking Challenge» στην Πεύκη: Μπέρδεψε το πεζοδρόμιο με το… πάρκινγκ του σπιτιού του – Φωτογραφία αναγνώστη

Όταν νομίζεις ότι τα έχουν δει όλα τα μάτια σου στους δρόμους της Αθήνας, έρχεται ένας οδηγός στην Πεύκη να σου αποδείξει ότι η φαντασία (και η γαϊδουριά) δεν έχει όρια.

Στην οδό που βλέπετε, ο κάτοχος του συγκεκριμένου οχήματος δεν αρκέστηκε στο να κλείσει απλώς μια γωνία ή να καβαλήσει λίγο πεζοδρόμιο για να παρκάρει. Αποφάσισε να κάνει κυριολεκτικά δικό του τον δημόσιο χώρο.

Το αυτοκίνητο έχει ανέβει ολόκληρο πάνω στη ράμπα αναπήρων και το πεζοδρόμιο, αναγκάζοντας τους πεζούς να βγουν στο οδόστρωμα. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, λύση δεν υπάρχει. Μάλλον πρέπει να αλλάξουν δρόμο…

Το όχημα έχει «κολλήσει» ακριβώς δίπλα στους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση των πολιτών στο πεζοδρόμιο.

Είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς ένας οδηγός θεωρεί ότι ο χώρος ανάμεσα στα δέντρα, τους κάδους και το πεζοδρόμιο είναι μια νόμιμη (ή έστω ανεκτή) θέση στάθμευσης. Την επόμενη φορά σε… κάποιο σαλόνι.

Δείτε τη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr