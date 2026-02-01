Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια με την υγεία της – «Τα καταφέραμε»

Για έναν δύσκολο Ιανουάριο που της φάνηκε σαν ένας ολόκληρος χρόνος κάνει λόγο η Σία Κοσιώνη στην πρώτη ανάρτησή της για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί κάποιες μέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού Θεραπευτηρίου της Αθήνας, καθώς διαγνώστηκε πνευμονιόκοκκο που της προκάλεσε πνευμονία.

Πλέον, παραμένει για νοσηλεία σε θάλαμο μέχρι να αναρρώσει πλήρως και αναμένεται να λάβει εξιτήριο όταν της το επιτρέψουν οι γιατροί, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της και την καθημερινότητά της.

«Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε», έγραψε η Σία Κοσσιώνη, θέλοντας να δείξει ότι ο πρώτος μήνας του 2026 έμοιαζε σαν ολόκληρο έτος.