Σέρρες: Έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά – «Έμειναν» στον δρόμο 15 άτομα με τα αυτοκίνητά τους και κάλεσαν το 112

Εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οχήματα της Πυροσβεστικής κατευθύνονται αυτήν την ώρα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά, όπου περίπου 15 άτομα με τέσσερα αυτοκίνητα, 500 μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα, δεν μπορούν να κατεβούν από το βουνό και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112.

Η έντονη χιονόπτωση, η οποία συνεχίζεται στην περιοχή, αλλά και η παρουσία πλήθος κόσμου, που ανέβηκε για να απολαύσει την ομορφιά του Λαϊλιά και να κάνει σκι, ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου. «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών.