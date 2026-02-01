Σέρρες: Έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά – «Έμειναν» στον δρόμο 15 άτομα με τα αυτοκίνητά τους και κάλεσαν το 112

Σύνοψη από το

  • Περίπου 15 άτομα με τέσσερα αυτοκίνητα «έμειναν» στον δρόμο προς τον Λαϊλιά, πεντακόσια μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα, και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112. Εκχιονιστικά και οχήματα της Πυροσβεστικής κατευθύνονται στο σημείο.
  • Η έντονη χιονόπτωση και η παρουσία πλήθους κόσμου οδήγησαν τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών να κλείσει νωρίτερα το χιονοδρομικό κέντρο για λόγους ασφαλείας.
  • Ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό» για ασφαλή αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών. Το χιονοδρομικό λειτούργησε μέχρι τις 14:00, ενώ το σαλέ μέχρι τις 17:00.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες: Έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά – «Έμειναν» στον δρόμο 15 άτομα με τα αυτοκίνητά τους και κάλεσαν το 112

Εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οχήματα της Πυροσβεστικής κατευθύνονται αυτήν την ώρα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά, όπου περίπου 15 άτομα με τέσσερα αυτοκίνητα, 500 μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα, δεν μπορούν να κατεβούν από το βουνό και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112.

Η έντονη χιονόπτωση, η οποία συνεχίζεται στην περιοχή, αλλά και η παρουσία πλήθος κόσμου, που ανέβηκε για να απολαύσει την ομορφιά του Λαϊλιά και να κάνει σκι, ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου. «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Το Νο1 χαρακτηρηστικό που έχουν κοινό όσοι άνδρες απατούν

Κρασί, μπύρα και κέτσαπ: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τη σύνδεση τους με καρκίνο

Ποιοι φόροι εξετάζεται να μειωθούν

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις σε δήμο: Ζητούνται 3 ειδικότητες – Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ζάκυνθος: Δεν θανατώνεται το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί – Βίντεο

Νέα τροπή στη θανατηφόρα επίθεση σκύλου πιτ μπουλ σε παιδάκι στη Ζάκυνθο. Η πενταμελής αρμόδια...
17:45 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Parking Challenge» στην Πεύκη: Μπέρδεψε το πεζοδρόμιο με το… πάρκινγκ του σπιτιού του – Φωτογραφία αναγνώστη

Όταν νομίζεις ότι τα έχουν δει όλα τα μάτια σου στους δρόμους της Αθήνας, έρχεται ένας οδηγός ...
17:14 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο – Βρέθηκε πτώμα άνδρα μέσα σε ρέμα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Το πτ...
16:54 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία – Αγιόκαμπος: Πλημμύρισαν 10 σπίτια και μία επιχείρηση λόγω υπερχείλισης ρέματος – «Είχαμε κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία του δήμου Αγιάς»

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στον Αγιόκαμπο Λάρισας, έπειτα από το σφοδρό πέρασμα της κ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα