Enikos Newsroom

κοινωνία

Κατερίνη: Του έκλεψαν το αυτοκίνητο, τον παρέσυραν στην άσφαλτο και έφυγαν με κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ – «Κρεμόταν από το όχημα»

Αντιμέτωπος με δύο ληστές, οι οποίοι άρπαξαν το όχημά του, στο οποίο υπήρχαν -κατά τον παθόντα- κοσμήματα αξίας περίπου 300.000 ευρώ, βρέθηκε στην Κατερίνη ένας 54χρονος.

Ο 54χρονος, ο οποίος εργάζεται ως πωλητής κοσμημάτων και βρισκόταν στην πόλη για δειγματισμό σε κοσμηματοπωλεία, σταμάτησε το όχημά του σε βενζινάδικο στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης- Θεσσαλονίκης, γύρω στις 9 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, προκειμένου να ελέγξει την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου, καθώς το ένα εξ αυτών φαινόταν «να έχει χάσει αέρα».

Τότε τον πλησίασε όχημα με δύο επιβαίνοντες, ο ένας εκ των οποίων προχώρησε προς το αυτοκίνητο του 54χρονου, μπήκε στη θέση του οδηγού και έβαλε μπροστά απομακρυνόμενος.

Βίντεο από τη στιγμή που οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν:

Ο 54χρονος επιχείρησε να σταματήσει το όχημα, κρατώντας το από την πλευρά του παραθύρου του οδηγού, ωστόσο έπειτα από περίπου 200 μέτρα αναγκάστηκε να το αφήσει, όταν το σώμα του χτύπησε σε άλλο αυτοκίνητο. Κατά την παράσυρση υπέστη κατάγματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Τα δύο αυτοκίνητα διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και λίγο αργότερα το όχημα του 54χρονου βρέθηκε καμένο σε παράπλευρο σημείο της ΠΑΘΕ και συγκεκριμένα στο τεσαρακοστό πεντηκοστό χιλιόμετρο, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, λίγο έξω από την Κατερίνη.

Αυτόπτης μάρτυρας του άγριου περιστατικού ανέφερε πως: «Ήταν η γυναίκα μου σταματημένη με το αυτοκίνητο στο φανάρι, και τότε έπεσε πάνω της ένα όχημα, στο οποίο κρεμόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το είχαν αρπάξει από εκείνον, ενώ βρισκόταν στο βενζινάδικο. Ευτυχώς επέζησε και η σύζυγός μου τον πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα. Αργότερα μάθαμε πως έβαλαν φωτιά στο αμάξι».

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, οι οποίοι αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

