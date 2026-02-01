Πασχάλης Τερζής: Πρωταγωνίστησε στην πιο πετυχημένη παράσταση της Λυρικής Σκηνής

H σπουδαία εμφάνιση του εγγονού του Πασχάλη Τερζή στo καθηλωτικό “Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα” προμηνύει μια αυτόνομη μεγάλη καριέρα.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Το “Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα” του Δημήτρη Παπαϊωάννου, η συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Théâtre du Châtelet (Παρίσι) έκανε κυριολεκτικά πριν λίγους μήνες το θεατρόφιλο κοινό να μπει στη μάχη για ένα εισιτήριο.

Πολλοί αυτοί που δεν τα κατάφεραν και έμειναν με το παράπονο, τεράστιος όμως και ο ενθουσιασμός των τυχερών που την παρακολούθησαν.

H αριστουργηματική performance-installation των Γιώργου Κουμεντάκη και Δημήτρη Παπαϊωάννου, που δημιουργήθηκε το 1995 –«για τους φίλους που χάθηκαν από AIDS»–, επέστρεψε σε μια νέα εκδοχή, για έναν κύκλο δώδεκα παραστάσεων στην Εθνική Λυρική Σκηνή (στις 24, 25, 27, 28, 29, 30 Ιαν 2026) σε μουσική διεύθυνση Θεόδωρου Κουρεντζή και αποθεώθηκε.

Το αρχικό πλάνο, ανεξάρτητα από την επιτυχία, μετά την Αθήνα και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες η παράσταση να ταξιδέψει στο Παρίσι για να παρουσιαστεί στο ιστορικό Théâtre du Châtelet, ‘οπως και θα γίνει.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της παράστασης είναι και ο νεαρός ηθοποιός Πασχάλης Τερζής, -ναι με όνομα βαρύ σαν ιστορία μα με αυτόφωτο ταλέντο που χαράζει ήδη τη δική του λαμπρή πορεία.

Οι φωτογραφίες άλλωστε “μιλούν” από μόνες τους….

Ο Πασχάλης Τερζής πριν βρεθεί ως “γυμνό σώμα” στη σκηνή πέρασε μαζί με χιλιάδες κόσμο από ακροάσεις, Κατάφερε να παρακολουθήσει το bootcamp διάρκειας 7 ημερών με καθημερινές 8ωρες προπονήσεις δεξιοτήτων και να μπει στην τελική ομάδα των ηθοποιών του έργου.

Οι πρόβες που ακολούθησαν για πάνω από δυο μήνες ήταν πολύ απαιτητικές με τον Πασχάλη να αναδεικνύει όλα τα ταλέντα του και να επιλέγεται για το “γυμνό” σώμα της παράστασης.

“Το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα” ήταν η μεγαλύτερη δουλειά για εκείνον από άποψη ευθύνης αλλά και επιτυχίας.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί προσεχώς και στη Γαλλία ενώ ο Πασχάλης Τερζής μέσα στη χρονιά θα συμπρωταγωνιστήσει και στη μεσαίου μήκους ταινία της Βίκης Αναστασοπούλου, “Wheel to Live”.