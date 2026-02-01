Μάνος Ιωάννου: Τι να μου κοστίσει η φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη; – Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω

Καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» βρέθηκε ο ηθοποιός Μάνος Ιωάννου, μιλώντας μεταξύ άλλων, για την επαγγελματική του πορεία, για τη σχέση του με τους γονείς του, και για την προσωπική του ζωή.

Μετά τον πρόσφατο χωρισμό του, ο Μάνος Ιωάννου θεωρεί πως ίσως δεν γνώρισε μέχρι στιγμής την ιδανική σύντροφο με την οποία θα προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας. «Όταν υπάρχει αγάπη, υπάρχει κάτι που το συνηθίζεις κιόλας. Είναι δύσκολο να αποκοπείς για κάτι που το έχεις συνηθίσει. Είναι το λιμανάκι σου, αλλά κάποιες φορές πρέπει να το κάνεις για να πας παρακάτω».

Για το ενδεχόμενο της οικογένειας: «Είναι κάτι που με φοβίζει γιατί εγώ νιώθω ακόμα ότι είμαι παιδί. Μπορεί να μη βρέθηκε η κατάλληλη για να πω ότι αυτή είναι η μητέρα των παιδιών μου. Μπορεί τελικά να μην έχω ερωτευτεί πραγματικά στη ζωή μου. Μπορεί να είναι ενθουσιασμός, καψούρα, εκτός αν τον βιώνω εγώ διαφορετικά τον έρωτα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μάνος Ιωάννου μίλησε για τη φιλία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αφού πρόσφατα ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στα γενέθλιά του και στο μεγάλο πάρτι που διοργάνωσε στη Γλυφάδα.

«Τι να μου κοστίσει η φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη; Εννοείται ότι άκουσα πάρα πολλά αρνητικά αλλά μια που τα ακούω και μια που τα προσπερνάω. Δε φοβήθηκα μη χάσω δουλειά. Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω, τον θεωρώ από τους καλύτερους ηθοποιούς στην Ελλάδα. Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν μαζί του και εννοείται ότι αν επιστρέψει στο θέατρο θα πάω να τον δω».