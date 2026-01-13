Ουγγαρία: Βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου – Ο Όρμπαν χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις

Σύνοψη από το

  • Οι Ούγγροι καλούνται στις κάλπες στις 12 Απριλίου για να εκλέξουν τη νέα βουλή τους, ενώ δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να ηττηθεί ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.
  • Ο πολιτικός σχηματισμός Tisza του Πέτερ Μαγιάρ προηγείται του κόμματος Fidesz του Ούγγρου Πρωθυπουργού, καθώς ο Όρμπαν υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις λόγω οικονομικής στασιμότητας και σκανδάλων.
  • Ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν σταθερό διψήφιο προβάδισμα του Tisza, γύρω στο 50%, ενώ το Fidesz κυμαίνεται γύρω στο 35%.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίκτορ Ορμπάν
Φωτογραφία: AP

Οι Ούγγροι καλούνται στις κάλπες στις 12 Απριλίου για να εκλέξουν τη νέα βουλή τους, ενώ δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να ηττηθεί ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010.

Στην ηγεσία της χώρας εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, ο Όρμπαν υπολείπεται εδώ και μήνες στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, με φόντο την οικονομική στασιμότητα, αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες και σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Ο πολιτικός σχηματισμός Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους του Όρμπαν που εξελίχθηκε σε σφοδρό επικριτή του, προηγείται του κόμματος Fidesz του Ούγγρου Πρωθυπουργού.

«Από την περασμένη άνοιξη, οι ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν σταθερό διψήφιο προβάδισμα του Tisza, γύρω στο 50%, ενώ το Fidesz κυμαίνεται γύρω στο 35%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάμπολτς Πεκ, αναλυτής του ουγγρικού Ινστιτούτου Iranytu, ο οποίος επισημαίνει ωστόσο πως «απομένουν ακόμα γύρω στις 90 ημέρες μέχρι την ψηφοφορία».

«Όρισα την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026», ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, επισημοποιώντας μια ημερομηνία η οποία ήδη κυκλοφορούσε.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει ωστόσο αρχίσει ήδη εδώ και μήνες, με τον Μαγιάρ να διατρέχει απ’ άκρη σ’ άκρη τη χώρα, ενώ ο Όρμπαν επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα και έχει πολλαπλασιάσει τις υποσχέσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, εκτός των Fidesz και Tisza, το ακροδεξιό κόμμα «Πατρίδα Μας» έχει πιθανότητες να εκλέξει βουλευτές, ενώ όλοι οι άλλοι σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων ο κεντροαριστερός Δημοκρατικός Συνασπισμός, βρίσκονται κάτω από το όριο του 5% που είναι απαραίτητο για να εισέλθουν στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

