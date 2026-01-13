Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον 80χρονο πατέρα του – Οι γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο με θύμα έναν 80χρονο και θύτη τον 53χρονο γιο του, έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (9/1) στη Λαμία, με την υπόθεση να εκδικάζεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Οι γείτονες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή της Λαμίας, το πρωί της Παρασκευής, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να φτάνουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον άτυχο ηλικιωμένο σε κατάσταση σύγχυσης και με σημάδια στο σώμα του.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο ηλικιωμένος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τον είχε χτυπήσει ο γιος του, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για περιποίηση των τραυμάτων του.

Ο 53χρονος υποστήριξε στην απολογία του ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα κι εκείνο το πρωινό ευρισκόμενος σε κρίση, άρχισε να σπάει και να πετάει αντικείμενα εκτός σπιτιού. Για τις πληγές υποστήριξε ότι της είχε υποστεί μόνος του καθώς τριγύριζε άσκοπα σε χωράφια και πιθανότατα να τραυματίστηκε εκεί. Επιπλέον κατέθεσε ότι ουδέποτε έχει απλώσει χέρι στον πατέρα του, ο οποίος χρειάζεται ιατρική υποστήριξη.

Στη φυλακή ο 53χρονος

Ωστόσο, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, που συνεδρίασε χθες, έκρινε ένοχο τον 53χρονο για απλή σωματική βλάβη σε βάρος του πατέρα του, ο οποίος είναι άτομο που λόγω ηλικίας θεωρείται ανίκανο να αντισταθεί.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 2 ετών, χωρίς να μετατρέψει την ποινή. Αποφάσισε την έκτιση των 6 μηνών και την αναστολή του υπολοίπου, αφαιρώντας επίσης και την 3ημερη κράτησή του. Δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του κατηγορουμένου κι έτσι ο 53χρονος οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.