Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον 80χρονο πατέρα του – Οι γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο με θύμα έναν 80χρονο και θύτη τον 53χρονο γιο του, έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής στη Λαμία, έπειτα από καταγγελία γειτόνων.
  • Ο ηλικιωμένος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τον είχε χτυπήσει ο γιος του, ενώ ο 53χρονος υποστήριξε στην απολογία του ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και τραυματίστηκε μόνος του.
  • Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε ένοχο τον 53χρονο για απλή σωματική βλάβη, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 2 ετών και οδηγώντας τον σε Κατάστημα Κράτησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο με θύμα έναν 80χρονο και θύτη τον 53χρονο γιο του, έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (9/1) στη Λαμία, με την υπόθεση να εκδικάζεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Οι γείτονες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή της Λαμίας, το πρωί της Παρασκευής, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να φτάνουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον άτυχο ηλικιωμένο σε κατάσταση σύγχυσης και με σημάδια στο σώμα του.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο ηλικιωμένος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τον είχε χτυπήσει ο γιος του, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για περιποίηση των τραυμάτων του.

Ο 53χρονος υποστήριξε στην απολογία του ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα κι εκείνο το πρωινό ευρισκόμενος σε κρίση, άρχισε να σπάει και να πετάει αντικείμενα εκτός σπιτιού. Για τις πληγές υποστήριξε ότι της είχε υποστεί μόνος του καθώς τριγύριζε άσκοπα σε χωράφια και πιθανότατα να τραυματίστηκε εκεί. Επιπλέον κατέθεσε ότι ουδέποτε έχει απλώσει χέρι στον πατέρα του, ο οποίος χρειάζεται ιατρική υποστήριξη.

Στη φυλακή ο 53χρονος

Ωστόσο, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, που συνεδρίασε χθες, έκρινε ένοχο τον 53χρονο για απλή σωματική βλάβη σε βάρος του πατέρα του, ο οποίος είναι άτομο που λόγω ηλικίας θεωρείται ανίκανο να αντισταθεί.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 2 ετών, χωρίς να μετατρέψει την ποινή. Αποφάσισε την έκτιση των 6 μηνών και την αναστολή του υπολοίπου, αφαιρώντας επίσης και την 3ημερη κράτησή του. Δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του κατηγορουμένου κι έτσι ο 53χρονος οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Η καλύτερη ώρα για να πάρετε συμπληρώματα που βοηθούν, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις τιμές στην αγορά εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

«Κάθετος διάδρομος» και στο πετρέλαιο: Σε λειτουργία ύστερα από 13 χρόνια ο αγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:06 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «Ο άγγελός μου έφυγε μαρτυρικά» – «Ραγίζει» καρδιές ο πατέρας του 17χρονου

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 17χρονου, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες. «Δε...
14:59 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Στο υπουργείο Μεταφορών έφτασε η αυτοκινητοπομπή των ταξί – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Στο υπουργείο Μεταφορών έφτασε πριν από λίγο η αυτοκινητοπομπή των ταξί, στο πλαίσιο των κινητ...
13:50 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Το δέμα από την Ολλανδία περιείχε ροζ κοκαΐνη – Σε μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε μία σύλληψη για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ροζ κοκαΐνης, καθώς και για κατοχή ηρε...
13:41 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Novartis: Οι ποινές για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και 28 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη με τριε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι