Οι αθλητικές μεταδόσεις 21/11/2025

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το παιχνίδι «Ολυμπιακός – Παρί» για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11/2025):

17:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών

19:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ – Τζος Βάγκνερ Boxing

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:19 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

GNTM: Ποιοι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι της βραδιάς; – Απόψε στις 21:00 στο Star

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM ο Μιχάλης Μίγκλης ήταν αυτός που αποχώρησε από το παιχνίδι ...
14:37 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ο Γιατρός: O Ανδρέας θα θυμηθεί κάτι από το παρελθόν του που θα τον συγκλονίσει

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στον “Γιατρό” απόψε στις 22:00 στον Alpha. Η εκπαίδευσ...
08:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
07:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα