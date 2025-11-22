«Νόμιζα ότι οι πόνοι στην κοιλιά ήταν Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου ώσπου ο γιατρός μου είπε ότι έχω καρκίνο» – Η συγκλονιστική ιστορία ενός άνδρα

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ζωές. Η συγκλονιστική ιστορία ενός άνδρα, ο οποίος νόμιζε ότι οι πόνοι στην κοιλιά οφείλονταν σε Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS) και τελικά διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου, υπενθυμίζει πόσο κρίσιμο είναι να μην αγνοούμε αλλαγές στο σώμα μας και να ζητάμε έγκαιρα ιατρική βοήθεια.

Τα πρώιμα συμπτώματα και η διάγνωση του καρκίνου

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα συμπτώματα του καρκίνου είναι ότι πολλές φορές είναι ασαφή και μοιάζουν με εκείνα δεκάδων άλλων παθήσεων. Ο Steve Browne παροτρύνθηκε από τη σύζυγό του να επισκεφθεί τον γιατρό, όταν εμφάνισε αιμορραγία και πόνους στο στομάχι. Σήμερα προειδοποιεί τον κόσμο να μην αγνοεί τα προειδοποιητικά συμπτώματα.

Ο άνδρας ανέβαλε για καιρό την επίσκεψη στον γιατρό του, θεωρώντας ότι οι περιστασιακές κράμπες στην κοιλιά και το αίμα στα κόπρανα ήταν απλώς σημάδια Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο 59χρονος είχε διαγνωστεί με IBS, το οποίο μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κοιλιακό πόνο, φούσκωμα και αλλαγές στις κενώσεις.

Όταν όμως ανέφερε τα συμπτώματα στη σύζυγό του, εκείνη επέμεινε να κλείσει άμεσα ραντεβού με τον γιατρό του. Μετά από εξετάσεις, ο Steve έλαβε τη σοκαριστική διάγνωση. Είχε καρκίνο του παχέος εντέρου. Σήμερα δηλώνει αιώνια ευγνώμων που η γυναίκα του τον έπεισε να μην αγνοήσει τα σημάδια, καθώς η έγκαιρη διάγνωση του έσωσε τη ζωή.

Ο Steve, από το Λονδίνο, δήλωσε: «Όλοι χρειαζόμαστε μια “ώθηση” για να κάνουμε έλεγχο. Η γυναίκα μου ήταν αυτή που με έστειλε στον γιατρό, όταν της είπα όλα τα συμπτώματα. Αν υπάρχει ένα μήνυμα που θα ήθελα να στείλω, είναι πως η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας. Αν παρατηρήσετε κάτι που δεν είναι φυσιολογικό για εσάς, μιλήστε σε έναν επαγγελματία υγείας».

Η έγκαιρη διάγνωση του έσωσε τη ζωή

«Ήμουν τυχερός, γιατί ο καρκίνος εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο και δεν είχε κάνει μεταστάσεις. Χρειάστηκα χειρουργείο, αλλά δεν χρειάστηκε να υποβληθώ σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Έμεινα για λίγο σπίτι για να αναρρώσω, με τη υποστήριξη της οικογένειάς μου και λίγους μήνες αργότερα επέστρεψα σταδιακά στη δουλειά μου ως επιθεωρητής κτιρίων», αποκάλυψε ο άνδρας.

Η Michelle Mitchell, διευθύνουσα σύμβουλος του ανεξάρτητου οργανισμού έρευνας για τον καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο Cancer Research UK, δήλωσε: «Σχεδόν ένας στους δύο θα διαγνωστεί με καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή του. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, γι’ αυτό είναι κρίσιμο οι άνθρωποι να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται όταν παρατηρούν κάτι που δεν είναι φυσιολογικό για εκείνους».