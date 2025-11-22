Στη Γενεύη οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου των ΗΠΑ για ειρήνευση στην Ουκρανία – Το τηλεφώνημα Μερτς στον Τραμπ

Οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις επί του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία, αρχίζουν την Κυριακή, στην Γενεύη, όπου θα συναντηθούν εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Κιέβου, για να συζητήσουν την νέα ειρηνευτική πρόταση, επί της οποίας πάντως τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη στείλει αντιπρόταση, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο και του ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποκλειστεί από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες με κοινή τους δήλωση στο περιθώριο της Συνόδου των G-20 σημείωσαν ότι το σχέδιο Τραμπ αποτελεί μια καλή βάση συνομιλιών ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Πλέον η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στη Γενεύη, όπου αύριο, Κυριακή, θα συναντηθούν αξιωματούχοι ασφαλείας από την Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία για περαιτέρω συνομιλίες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς πως ήδη ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει φθάσει στη Γενεύη για τις συνομιλίες, που θα διεξαχθούν σε επίπεδο Συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στο Ρόιτερς. Οι πηγές ανέφεραν πως την Ιταλία θα εκπροσωπήσει ο διπλωματικός σύμβουλος Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Το τηλεφώνημα Μερτς

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκειας μιας μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν το βράδυ της Παρασκευής.

“Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα”, δήλωσε ο Μερτς μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, το Σάββατο. “Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον (τον Τραμπ)”, είπε.

Η επιβεβαίωση της Ουκρανίας

Το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το Σάββατο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής ασφάλειας.

«…ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τους πιθανούς όρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, στο Telegram.

Η ανακοίνωση των συνομιλιών έρχεται καθώς η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της προσπαθούν να συντονίσουν την απάντησή τους στο σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Παρασκευή, τον λαό ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να χάσει την αξιοπρέπειά της και την ελευθερία της ή την υποστήριξη της Ουάσιγκτον. «Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να πραγματοποιήσει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα για την Ουκρανία», πρόσθεσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram το Σάββατο.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι η Ουκρανία εκτιμά τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες σε σχέση με τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει στην Ουκρανία προθεσμία έως τις 27 Νοεμβρίου για να αποδεχθεί το 28-σημείο σχέδιο, ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια συμφωνία.

Η δήλωση του Γιοχάνεσμπουργκ

Η κοινή δήλωση του Σαββάτου στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική υπογράφηκε από τους ηγέτες του Καναδά, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, των Κάτω Χωρών, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Νορβηγίας. Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν και δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ.

Στη δήλωση αναφέρεται: «Πιστεύουμε, ότι το αμερικανικό σχέδιο αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει επιπλέον εργασία. Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία.

Είμαστε επίσης ανήσυχοι για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα έκαναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις». Στο κείμενο τονίζεται ιδιαίτερα ότι: «η εφαρμογή διατάξεων (στην συμφωνία) που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτήσει τη συγκατάθεση των μελών της ΕΕ και του Συμμαχίας αντίστοιχα».