Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε μίνι μάρκετ – Συνελήφθη 23χρονος και ομολόγησε την πράξη του

Εξιχνιάστηκε η ληστεία που διαπράχθηκε το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου σε επιχείρηση στη Ρόδο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., δράστης είναι ένας 23χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη ληστείας και οπλοχρησία.

Όπως εξακριβώθηκε, έπειτα από επισταμένη αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ο 23χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μετέβη σε επιχείρηση «mini market» και με την απειλή μαχαιριού εξανάγκασε υπάλληλο να του παραδώσει χρήματα από το ταμείο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ο δράστης εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, προσήχθη και εξεταζόμενος παραδέχτηκε την πράξη του.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.