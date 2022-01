Χάος σε αεροσκάφος: Επιβάτης εισέβαλε στο πιλοτήριο και προσπάθησε να πηδήξει από το παράθυρο

Χάος προκάλεσε επιβάτης σε αεροσκάφος της American Airlines. Λίγη ώρα πριν από την απογείωση, από το αεροδρόμιο της Ονδούρας με προορισμό το Μαϊάμι, ο επιβάτης εισέβαλε στο πιλοτήριο, έσπασε το χειριστήριο και προσπάθησε να πηδήξει από το παράθυρο.

Λίγο αργότερα συνελήφθη. Σύμφωνα με ανακοίνωση από την αεροπορική εταιρεία, μέλη του πληρώματος παρενέβησαν και ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε από το τοπικό ειδησεογραφικό δίκτυο LaPrensa.hn ως ο Άαρον Κρίστοφερ Ιμπάνκς Φουέντες, συνελήφθη. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Η πτήση 488 αναμενόταν να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο στο Σαν Πέδρο Σούλα την Τρίτη το απόγευμα όταν ο ύποπτος εισέβαλε στο πιλοτήριο, προκάλεσε ζημιές στο χειριστήριο και αποπειράθηκε να πηδήξει από το παράθυρο καθώς οι πιλότοι προσπάθησαν να τον σταματήσουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

BREAKING: An American Airlines passenger stormed the cockpit during boarding, broke the flight controls, and then tried to jump out the window as the pilot attempted to stop him. pic.twitter.com/TGoFrSCaEl

