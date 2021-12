ΗΠΑ: Γυναίκα χαστούκισε συνεπιβάτη της σε πτήση γιατί δεν φορούσε μάσκα

Γυναίκα συνελήφθη από το FBI μετά την επίθεση σε συνεπιβάτη της σε πτήση της Delta Airlines από την Τάμπα της Φλόριντα στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως η Πατρίσια Κόρνγουολ, συνελήφθη από τους ομοσπονδιακούς μετά το άγριο περιστατικό στην πτήση 2790 την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Ατλάντα. Κατηγορείται για την πρόκληση ταραχής στη διάρκεια της πτήσης που οδήγησε στον τραυματισμό συνεπιβατών της αλλά και υπαλλήλων της Delta, τόνισε η αστυνομία.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο λογαριασμός ATL Uncensored στο twitter καταγράφεται η γυναίκα να στέκεται στον διάδρομο του αεροσκάφους και να υβρίζει έναν άνδρα που κάθεται στη θέση του. “Βάλε τη γ@@@@ένη μάσκα σου!” του φωνάζει αν και η ίδια έχει κατεβάσει τη μάσκα στο πηγούνι της. “Κάθισε κάτω, Κάρεν!” της απαντά και εκείνος. “Βάλε τη μάσκα σου!” ουρλιάζει αυτή.

“Εσύ βάλε τη μάσκα σου σκύλα!” ανταπαντά αυτός και τότε εκείνη του ορμά και τον χαστουκίζει. Αυτός της λέει ότι θα πάει στη φυλακή καθώς αυτή ήταν επίθεση και εκείνη συνεχίζει φτύνοντάς τον.

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB

— ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021