Στιβ Μπάνον: Παραδόθηκε στο FBI μετά τις ποινικές κατηγορίες σε βάρος του

Στο FBI παραδόθηκε ο Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικής και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις πρώτες ποινικές κατηγορίες που απήγγειλε εξεταστική επιτροπή του Κογκρέσου, η οποία ερευνά την εισβολή στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο που κατέληξε στον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την άσκηση διώξεων εις βάρος του ακροδεξιού συμβούλου, με κατηγορίες για περιφρόνηση του Κογκρέσου, για τη μη συνεργασία του με την επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων και την άρνησή του να προσκομίσει αρχεία και έγγραφα.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του, ο 67χρονος συνιδρυτής πρώην επικεφαλής του ακροδεξιού ειδησεογραφικού ιστότοπου Breitbart κοίταξε προς την κάμερα σε μια ζωντανή μετάδοση στον ιστότοπο GETTR, και τους προέτρεψε να παραμείνουν συγκεντρωμένοι.

«Γκρεμίζουμε το καθεστώς Μπάιντεν», είπε. «Θέλω να παραμείνετε συγκεντρωμένοι… Όλο αυτό είναι θόρυβος».

Η κατηγορία περί περιφρόνησης του Κογκρέσου αποτελεί πλημμέλημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και ενός έτους και μέγιστο πρόστιμο 1.000 δολάρια, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο ακροδεξιός πρώην σύμβουλος του Τραμπ, αναμένεται να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο αργότερα σήμερα.

Ο Μπάνον είναι ένας από τους περισσότερους από 30 ανθρώπους που ήταν κοντά στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο, οι οποίοι έλαβαν εντολή από αυτή την επιτροπή της Βουλής να καταθέσουν για τα γεγονότα που συνέβησαν και οδήγησαν στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο κτίριο του Καπιτωλίου σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την κύρωση από το Κογκρέσο της εκλογικής νίκης του προέδρου Τζο Μπάιντεν έναντι του μεγιστάνα.

Bannon streaming his arrest on his GETTR account. Very 2021. pic.twitter.com/aSo9KuwD3s

— Donie O’Sullivan (@donie) November 15, 2021