Viral το βίντεο της Μελάνια με το βλέμμα απόγνωσης δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ

Viral έχει γίνει το βίντεο της Μελάνια όπου κάνει μία γκριμάτσα απόγνωσης στο πλευρό του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μέλανια και ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ έκαναν μία σπάνια κοινή εμφάνιση μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, επιλέγοντας να δώσουν το “παρών” σε αγώνα μπέιζμπολ, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ στήριζε την ομάδα της Ατλάντα, τους Braves που έπαιζαν εναντίον των Astros του Χιούστον.

Το βίντεο που διαρκεί έξι δευτερόλεπτα και έχει γίνει viral στα social media, απεικονίζει την απαστράπτουσα Μελάνια να χαμογελά στο πλήθος ενώ στέκεται δίπλα στον σύζυγό της που επίσης χαιρετά τους συγκεντρωμένους φιλάθλους. Κάποια στιγμή η 51χρονη τέως Πρώτη Κυρία παίρνει το βλέμμα της, γουρλώνει τα μάτια της ενώ το χαμόγελο χάνεται από τα χείλη της και δείχνει εκνευρισμένη. Μάλιστα, φαίνεται να βγάζει κι έναν αναστεναγμό απόγνωσης, ενώ ο σύζυγός της συνεχίζει να χαιρετά με πλατύ χαμόγελο τον κόσμο.

Πέρα από την έκφραση της Μελάνια, αυτό που σχολιάστηκε έντονα και επικριτικά ήταν ο αμφιλεγόμενος χαιρετισμός “τόμαχοκ τσοπ” του Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρείται ρατσιστικός και δείχνει ασέβεια προς τους Αυτόχθονες Αμερικανούς.

Στο Twitter ακολούθησε χαμός με τους χρήστες να σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο “γύρισε” το μάτι της Μελάνια δίπλα στον 75χρονο σύζυγό της. “Είναι ιδέα μου ή η Μελάνια σιχαίνεται τον Τραμπ περισσότερο από εμάς τους υπόλοιπους; Αυτό το γούρλωμα του ματιού δεν μπορείς να το χάσεις!” αναρωτιέται ένας με άλλους να αναρωτιούνται τι σκεφτόταν η Μελάνια όταν έκανε αυτήν την έκφραση.

Η τέως Πρώτη Κυρία έχει θεαθεί δημόσια να σπρώχνει μακριά της ή και να χτυπά το χέρι του Ντόναλντ Τραμ αλλά και να περπατά θυμωμένη μακριά του. Υπάρχουν αναφορές ότι είναι παγωμένη απέναντί του μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο και περνά τον περισσότερο από τον χρόνο της στο θέρετρο του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα όπου επισκέπτεται το σπα δύο φορές την ημέρα.

I could watch this a thousand times and it’ll still be funny. It’s not even like she’s trying to hide how much she actually hates him anymore. If he had an ounce of self awareness, he’d have noticed that she is sick of his shit and his self obsession. https://t.co/Sitk9y08eL

