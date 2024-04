Μπάιντεν: «Τρολάρει» τον Τραμπ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών – «Έχω αντίπαλο έναν 6χρονο»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «εξάχρονο παιδί» τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών, ενώ φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο.

Πολλοί διάσημοι προσκεκλημένοι, δημοσιογράφοι και γνωστές προσωπικότητες, έφτασαν στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, την ώρα που περίπου 100 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην είσοδό του, με κάποιους να φωνάζουν «ντροπή σας».

Στο εσωτερικό του κτιρίου δεν έγινε καμία αναφορά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με την έμφαση να δίνεται –όπως το θέλει η παράδοση– σε δηκτικά σχόλια εις βάρος του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία αυτή τη φορά αφορούσαν στην ηλικία του Μπάιντεν και τις πτώσεις του στις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους.

Φέτος την εκδήλωση παρουσίασε ο κωμικός Κόλιν Τζοστ, συγγραφέας και ηθοποιός της γνωστής τηλεοπτικής εκπομπής Saturday Night Live.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι μετά τις 22:00 το βράδυ και ο κοιμήσης Τζο είναι ακόμα όρθιος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε την εβδομάδα να αποκοιμιέται στο δικαστήριο κάθε πρωί», σχολίασε ο κωμικός, μια αναφορά στη δίκη που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη με κατηγορούμενο τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όταν ο Μπάιντεν πήρε τον λόγο, δήλωσε ότι στις φετινές προεδρικές εκλογές «η ηλικία παίζει ρόλο. Είμαι ένας ενήλικας που έχει αντίπαλό του ένα εξάχρονο παιδί».

“Can we just acknowledge how refreshing it is to see a President of the United States at an event that doesn’t begin with a bailiff saying, ‘All rise?'” jokes host Colin Jost at the 2024 White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/FyKMsNgPUn

— MSNBC (@MSNBC) April 28, 2024