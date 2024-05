Ρωσία: Κατέρρευσε κτίριο στο Μπέλγκοροντ, φόβοι για εγκλωβισμένους – Για ουκρανικό βομβαρδισμό κάνει λόγο ο κυβερνήτης

Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια τμήματος ενός πολυόροφου συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Την είδηση, αρχικά μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων RIA Novosti και TASS επικαλούμενα ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων δεν έχουν αναφερθεί στην αιτία της κατάρρευσης του συγκροτήματος.

Ένα τμήμα ενός πολυόροφου συγκροτήματος διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ κατέρρευσε σήμερα μετά από βομβαρδισμό των Ουκρανών, έγραψε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης της ομώνυμης ρωσικής περιφέρειας Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Στο κανάλι της ρωσικής γλώσσας Mash στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί από την κατάρρευση.

Ukraine has apparently received the green… pic.twitter.com/tHwBaykH1X

At least 15 people were reportedly under the rubble.

Missile strike hit entire entrance to a multi-storey building in Russia’s Belgorod region.

BREAKING: 🇷🇺🇺🇦 Ukraine once again targeted a civilian building in Belgorod, Russia.

⚡️ The roof of an apartment building in the Russian city of Belgorod has just collapsed

Several rescuers were trapped under the rubble. pic.twitter.com/110EQbhf48

