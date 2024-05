Φον Ντερ Λάιεν για τη Βόρεια Μακεδονία: «Ο πλήρης σεβασμός στη Συνθήκη των Πρεσπών είναι ύψιστης σημασίας για την ένταξη στην ΕΕ»

Αυστηρό μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία έστειλε πριν από λίγα λεπτά, μέσω ανάρτησής της στο Twitter, η απερχόμενη πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο περιστατικό που συνέβη σήμερα στη διάρκεια της ορκομωσίας της νέας προέδρου της.

Συγκεκριμένα, η κα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει:

«Προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν».

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.

