Ρωσία: 7 νεκροί από την κατάρρευση συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Μπέλγκοροντ – Νέα βίντεο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν όλο το τμήμα ενός πολυώροφου κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων κατέρρευσε μετά το πλήγμα που δέχθηκε από ουκρανικό πύραυλο στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Πλάνα από τη σκηνή της κατάρρευσης που ανάρτησε ο κυβερνήτης της ομώνυμης ρωσικής επαρχίας Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, δείχνουν ότι τουλάχιστον 10 όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει.

«Η πόλη και η επαρχία του Μπέλγκοροντ είναι στόχοι μαζικών βομβαρδισμών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Γκλάντκοφ.

Video of the moment of impact and collapse of a residential building in Belgorod.

According to preliminary data, the strike was carried out with an “Olha” MLRS. At least 4 people have died, and more than 20 have been injured. It is still unknown how many people might be trapped… pic.twitter.com/ua4PEZwdi6

