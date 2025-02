Γερμανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον ένοπλο έφηβο που εισέβαλε σε σχολείο και στόχευε μαθήτρια – Ήταν πρώην σύντροφός της

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης σε σχολείο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στη Γερμανία, όταν βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας περικύκλωσαν το κτίριο για να προστατεύσουν τους μαθητές από έναν ένοπλο εισβολέα.

Ο ένοπλος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, και είχε στο στόχαστρό του μια συγκεκριμένη μαθήτρια.

Ο ύποπτος εισέβαλε στο σχολείο στις 08:30 το πρωί. Η παρουσία του έγινε γρήγορα αντιληπτή από μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Η μαθήτρια που φέρεται να ήταν ο στόχος του δράστη είναι πλέον ασφαλής.

Derzeit läuft in der Hagener Innenstadt ein #Polizeieinsatz . Es gab Hinweise auf eine mögliche #Gefährdung einer Schülerin der Liselotte-Funcke-Schule. Die Jugendliche ist in #Sicherheit . Sie wird derzeit durch #Einsatzkräfte der Hagener #Polizei betreut.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην Bild: «Η συγκεκριμένη μαθήτρια βρίσκεται υπό την προστασία μας και καταθέτει. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε τον ύποπτο στο κέντρο της πόλης».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καταζητούμενος φέρεται να είναι ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Ο ίδιος δεν είναι μαθητής του σχολείου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο.

