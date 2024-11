DOGE: Ο ρόλος του Μασκ στο φιλόδοξο σχέδιο Τραμπ για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας συμβουλευτικής ομάδας, το «Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (Department of Government Efficiency – DOGE), της οποίας θα ηγηθούν οι επιχειρηματίες Έλον Μασκ και Βιβέκ Ραμασουάμι.

Στόχος της DOGE είναι να περιορίσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες και να μειώσει το μέγεθος της κυβέρνησης, εστιάζοντας στην εξάλειψη της σπατάλης και στη ριζική αναδιάρθρωση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η νέα αυτή υπηρεσία θα συνεργαστεί με τον Λευκό Οίκο και το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB), ενώ το όραμά του είναι η DOGE να αποτελέσει το «Μανχάταν Πρότζεκτ» της εποχής.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι ονειρεύονταν τους στόχους της DOGE για πολύ καιρό» τόνισε, προσθέτοντας ότι η ομάδα θα παρέχει «συμβουλές και καθοδήγηση στην κυβέρνηση» και θα λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός αλλαγής για την «απελευθέρωση» της οικονομίας, ενώ επιθυμεί να καταστήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ «υπόλογη» στον λαό.

Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η DOGE θα αποτελεί επίσημα μέρος της κυβέρνησής του ή αν θα παρέχει συμβουλές ως εξωτερικός συνεργάτης του Λευκού Οίκου.

Η ονομασία «DOGE», για Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, παραπέμπει άτυπα και στο Dogecoin, ένα δημοφιλές κρυπτονόμισμα που διαφημίζεται συχνά από τον Μασκ, το οποίο έφτασε στην υψηλότερη τιμή του εδώ και τρία χρόνια νωρίτερα την Τρίτη.

Η άνοδος του Dogecoin, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα The Hill, ήρθε εν μέσω ενός πολυήμερου «ράλι» για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων μετά τη νίκη του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, σκαρφάλωσε σε υψηλή τιμή-ρεκόρ επίσης την Τρίτη.

Το Dogecoin έχει συχνά συνδεθεί με τον Μασκ, ο οποίος ανακοίνωσε το 2021 ότι η εταιρεία κρυπτονομισμάτων θα χρηματοδοτούσε μια προγραμματισμένη αποστολή στο φεγγάρι με την αεροδιαστημική εταιρεία του, SpaceX.

Γεννημένος το 1985 στο Οχάιο, από γονείς Ινδούς μετανάστες, ο Ραμασουάμι είναι γνωστός για τη συμβολή του στη βιομηχανία της βιοτεχνολογίας, καθώς και για την πρόσφατη υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με πτυχίο βιολογίας και αργότερα απέκτησε πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Το 2014, ο Ραμασουάμι ίδρυσε την Roivant Sciences, μια φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος (CEO) μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, οπότε και μεταπήδησε στο ρόλο του εκτελεστικού προέδρου.

Πριν από την ίδρυση της Roivant, εργάστηκε στην QVT Financial, ένα hedge fund, όπου συνδιαχειριζόταν το χαρτοφυλάκιο βιοτεχνολογίας.

Ο Ραμασουάμι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών τον Φεβρουάριο του 2023. Η εκστρατεία του απέκτησε απήχηση στους συντηρητικούς κύκλους λόγω των απόψεών του κατά της «woke» κουλτούρας και των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κυβερνητικών επενδύσεων (ESG). Ωστόσο, ανέστειλε την εκστρατεία του τον Ιανουάριο του 2024, αφού τερμάτισε τέταρτος στις εκλογές της Αϊόβα.

Επίσης, είναι ένθερμος υποστηρικτής της απαγόρευσης των αμβλώσεων με ορισμένες εξαιρέσεις, ενώ έχει εκφράσει διάφορες αμφιλεγόμενες προτάσεις, όπως η αύξηση της ηλικίας ψήφου στα 25 έτη καθώς και τη διάλυση αρκετών ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Σε μια ανακοίνωση που κοινοποίησε ο Τραμπ, ο Μασκ δήλωσε ότι η DOGE «θα στείλει κύματα αλλαγής μέσω του συστήματος και οποιουδήποτε εμπλέκεται στη σπατάλη της κυβέρνησης, που είναι αρκετά άτομα!».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μασκ σχολίασε: «Απειλή για τη δημοκρατία; Όχι, απειλή για τη ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ!».



Αντίστοιχα, ο Ραμασουάμι, που είχε διεκδικήσει τη θέση του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου πριν αποσυρθεί νωρίτερα φέτος, πρόσθεσε: «Δεν θα το πάμε απαλά».

