Jimmy Cliff: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ρέγκε τραγουδιστής και «πολιτιστικό σύμβολο» της Τζαμάικα

Ο θρυλικός τραγουδιστής και ηθοποιός Jimmy Cliff, γνωστός για τη συνεισφορά του στη διάδοση της ρέγκε μουσικής παγκοσμίως, πέθανε σε ηλικία 81 ετών λόγω πνευμονίας, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του.

Ο Cliff έκανε δημοφιλή τη ρέγκε εκτός Καραϊβικής, με τραγούδια όπως τα «Wonderful World, Beautiful People» και «You Can Get it If You Really Want».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κέρδισε δύο βραβεία Grammy.

Στον κινηματογράφο έγινε γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «The Harder They Come» του 1972. Το soundtrack της ταινίας θεωρείται ότι έφερε τη ρέγκε στις ΗΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ο Cliff εμφανίστηκε επίσης στην ταινία του Harold Ramis «Club Paradise» το 1986, αλλά παραμένει κυρίως γνωστός για την μουσική καριέρα του που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες με δεκάδες άλμπουμ, κινούμενος παράλληλα προς το rock ‘n’ roll και άλλα είδη μουσικής.

Το τελευταίο του άλμπουμ ήταν το «Refugees» του 2022.

Η προσωπικότητά του, η μοναδική φωνή του και η μουσική του τον κατέστησαν πολιτιστικό σύμβολο, ενώ ήταν ένας από τους λίγους μουσικούς που τιμήθηκαν με το Τάγμα Αξίας της Τζαμάικα, μαζί με τον Bob Marley.

Σε μήνυμά της, η σύζυγός του Chambers ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναδέλφους καλλιτέχνες και συνεργάτες που μοιράστηκαν το ταξίδι του μαζί του. Σε όλους τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε ότι η στήριξή σας ήταν η δύναμή του καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Jimmy, αγάπη μου, αναπαύσου εν ειρήνη. Θα ακολουθήσω τις επιθυμίες σου».

Με πληροφορίες από: Deadline, New York Times