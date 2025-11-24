Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Βιβλικές είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα τα Τζουμέρκα. Η καταρρακτώδης βροχή είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν σπίτια και ηλικιωμένοι άνθρωποι να κινδυνεύσουν από τα ορμητικά νερά, που παρέσυραν τα πάντα στο διάβα τους.

Είναι χαρακτηριστικές οι τρομακτικές εικόνες από ένα σπίτι, που καταστράφηκε από τους χειμάρρους. Τα νερά που σχημάτισαν ένα «ποτάμι» έξω από την οικία, ξήλωσαν τον δυτικό τοίχο του σπιτιού και «έφαγαν» το έδαφος, κάτω από το δάπεδο, με αποτέλεσμα το σπίτι να βρίσκεται στον «αέρα».

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού βρισκόταν μέσα στο σπίτι και προσπαθούσε να σώσει ό,τι μπορεί από τις οικοσυσκευές και την περιουσία της. Όταν είδε όμως ότι η στάθμη του νερού ανέβαινε απειλητικά, πήρε την απόφαση να φύγει για να σωθεί και πλέον φιλοξενείται σε σπίτι συγγενικού της προσώπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που μετέδωσε και τις σχετικές εικόνες, έξω από το συγκεκριμένο σπίτι δεν υπήρχε ποτάμι, όπως φαίνεται τώρα στις εικόνες, αλλά ένα μικρό δασάκι, ένα γήπεδο και γη, όπου έπαιζαν τα παιδιά του χωριού. Πλέον τίποτα απ’ αυτά δεν υπάρχει.

Οι κάτοικοι φοβούνται τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ενώ κάποιοι οικισμοί δεν έχουν ρεύμα και νερό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο έντονα φαινόμενα και τέτοιες καταστροφές, τα τελευταία 60 χρόνια.

Τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές στα Τζουμέρκα επισκέπτεται από το το πρωί ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά και τους δημάρχους Κεντρικών Τζουμέρκων, Χρήστο Χασιάκο και Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαϊτση.

Παντού υπάρχουν εικόνες καταστροφής που έχουν αλλοιώσει τη μορφολογία της περιοχής. Τα συνεργεία δίνουν μάχη νύχτα και μέρα για την επιδιόρθωση των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία των περασμένων ημερών.

Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες σε όλες τις υποδομές της περιοχής. Ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, στο δίκτυο υδροδότησης και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαθίσταται, ωστόσο, το πρόβλημα της υδροδότησης θεωρείται μείζον ζήτημα, καθώς τα ορμητικά νερά ξήλωσαν και παρέσυραν τις σωληνώσεις.

Προτεραιότητα δίνεται αυτή τη στιγμή, επίσης, στις ασφαλείς μετακινήσεις των πολιτών, καθώς οι δρόμοι κρύβουν παγίδες. Περίπου 60 μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων και ιδιωτών δουλεύουν ασταμάτητα, προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση σε οικισμούς, κτηνοτροφικές μονάδες και απομονωμένα σπίτια.