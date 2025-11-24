Κρύσταλλοι 3,3 δισ. ετών αποκαλύπτουν το κρυφό τεκτονικό παρελθόν της Γης

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει εκπληκτικά στοιχεία για τις αρχές της καθίζησης στη Γη. Ο Καταρχαιοζωικός μεγααιώνας, πρώιμη γεωλογική εποχή στην ιστορία της Γης που ξεκίνησε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια και διήρκεσε μέχρι πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, παραμένει η λιγότερο κατανοητή περίοδος της γεωλογικής ιστορίας της Γης. Ξεκίνησε με τη γέννηση του πλανήτη και γρήγορα σημαδεύτηκε από μια γιγάντια σύγκρουση με ένα αντικείμενο σε μέγεθος Άρη.

Αυτό το γεγονός οδήγησε στη δημιουργία της Σελήνης και προκάλεσε την πλήρη τήξη του εσωτερικού της Γης. Ο φλοιός άρχισε να στερεοποιείται πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ωστόσο οι επιστήμονες συνεχίζουν να διαφωνούν για το ποιες ήταν οι συνθήκες ύστερα από αυτήν την πρώιμη ψύξη.

Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν προτείνει εδώ και καιρό ότι η Γη πέρασε αυτό το διάστημα λειτουργώντας σε μια τεκτονική κατάσταση «στάσιμου καλύμματος». Σύμφωνα με αυτήν την ιδέα, η επιφάνεια του πλανήτη αποτελούνταν από ένα παχύ, ακίνητο κέλυφος, ενώ η συναγωγή (μεταφορά θερμότητας) συνέβαινε μόνο εντός του μανδύα, από κάτω.

Αυτό το σενάριο δεν θα περιλάμβανε καταβύθιση, δηλαδή τη βύθιση του φλοιού προς τα κάτω, στο εσωτερικό της Γης, ή τον σχηματισμό ηπειρωτικού φλοιού που χαρακτηρίζει την τεκτονική πλακών που βλέπουμε σήμερα.

Αμφισβήτηση προγενέστερων υποθέσεων

Τώρα, ερευνητές από το Πρόγραμμα Συνεργασίας (Synergy Grant Project) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) «Monitoring Earth Evolution through Time» (MEET) -μια συνεργασία μεταξύ γεωχημικών από τη Γκρενόμπλ (Γαλλία) και το Μάντισον (ΗΠΑ), και μοντελιστών γεωδυναμικής από το Κέντρο Γεωεπιστημών GFZ Helmholtz στο Πότσδαμ (Γερμανία)- αμφισβητούν αυτήν την άποψη.

Στη νέα τους μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, η ομάδα του MEET παρουσιάζει στοιχεία ότι η καταβύθιση και ο σχηματισμός ηπειρωτικού φλοιού ήταν ήδη ενεργά και πιο έντονα στον Καταρχαιοζωικό μεγααιώνα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο αναλυτική τεχνική, η ομάδα της Γκρενόμπλ μέτρησε τα ισότοπα στροντίου και ιχνοστοιχεία σε εγκλείσματα τήγματος που διατηρούνται μέσα σε κρυστάλλους ολιβίνης ηλικίας 3,3 δισεκατομμυρίων ετών.

Εν τω μεταξύ, η ομάδα του GFZ χρησιμοποίησε σύγχρονες γεωδυναμικές προσομοιώσεις για να ερμηνεύσει αυτά τα γεωχημικά δεδομένα σε σχέση με τις διεργασίες της πρώιμης Γης. Τα συνδυασμένα ευρήματά τους υποδηλώνουν μια πολύ πιο ενεργή πρώιμη Γη, δείχνοντας ότι η εκτεταμένη καταβύθιση και ο σχηματισμός ηπείρων μπορεί να ξεκίνησαν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα.