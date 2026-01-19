Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών σε κατοικημένη περιοχή στις Αχαρνές – Επιχείρηση κατάσβεσης από 28 πυροσβέστες και 9 οχήματα

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χώρο εργοστασίου πλαστικών σε κατοικημένη περιοχή στο δήμο Αχαρνών Αττικής.

Το εργοστάσιο βρίσκεται σε «μεικτή ζώνη», στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, δίπλα στο Α’ Α.Τ. Αχαρνών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν αρχικά 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, στους οποίους προστέθηκαν άλλοι 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.