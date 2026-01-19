Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών σε κατοικημένη περιοχή στις Αχαρνές – Επιχείρηση κατάσβεσης από 28 πυροσβέστες και 9 οχήματα

Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών σε κατοικημένη περιοχή στις Αχαρνές – Επιχείρηση κατάσβεσης από 28 πυροσβέστες και 9 οχήματα

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χώρο εργοστασίου πλαστικών σε κατοικημένη περιοχή στο δήμο Αχαρνών Αττικής.

Φωτιά στο Πέραμα: «Παραλίγο να τιναχτούμε στον αέρα, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα» – Δείτε βίντεο

Το εργοστάσιο βρίσκεται σε «μεικτή ζώνη», στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, δίπλα στο Α’ Α.Τ. Αχαρνών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν αρχικά 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, στους οποίους προστέθηκαν άλλοι 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

