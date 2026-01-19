LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 19/1/2026 Enikos Newsroom 09:58, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, η Κηφισίας και η Αττική Οδός – Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών Ισπανία: 39 οι νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ – «Υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι άνθρωποι» Τραμπ για Γροιλανδία: Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει – Θα απομακρύνουμε τη ρωσική απειλή σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Ισπανία: 39 οι νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ – «Υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι άνθρωποι» 46 λεπτά πριν Πώς οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία ωθούν την Ευρώπη σε «διαζύγιο» από τις ΗΠΑ – Ανάλυση του Politico 50 λεπτά πριν Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της – Δείτε φωτογραφίες 3 ώρες πριν Επιμένει η ακρίβεια στα τρόφιμα: Σε ποια προϊόντα θα υπάρξουν ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα -Υψηλό παραμένει και το κόστος στέγασης 2 ώρες πριν Ανατροπή στη δολοφονία του 17χρονου: «Να ανοίξουν τα στόματα γιατί φοβούνται…» λέει ο πατέρας του 5 ώρες πριν Υγεία του εντέρου: Η μέθοδος αποθήκευσης που μετατρέπει το ψωμί σε υπερτροφή 2 ώρες πριν Μια αινιγματική πριγκιπική ταφή σε πυρηνικό σταθμό φέρνει στο φως περισσότερα μυστικά – Οι μοναδικές ανακαλύψεις 2 ώρες πριν Έφυγε από εστιατόριο στη μέση του ραντεβού – «Παρήγγειλε πανάκριβα φαγητά, έτσι έφυγα όταν πήγε στο μπάνιο» 31 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που ευνοούνται «σκανδαλωδώς» από το σύμπαν – «Μην συμβιβάζεστε με όσα σας έχουν επιβληθεί» 3 λεπτά πριν Τηλεθέαση (18/1): Τι νούμερα έκανε στην πρεμιέρα το MasterChef 7 λεπτά πριν Αγρότες: Αποχωρούν σήμερα τα τρακτέρ από Νησέλι και Πράσινα Φανάρια 13 λεπτά πριν Οριστικά πρωί η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 – Μαζί της ο Πέτρος Κωστόπουλος 18 λεπτά πριν Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε ότι ο θείος της αποπειράθηκε να τη φιλήσει και τη θώπευσε την ώρα που κοιμόταν 22 λεπτά πριν Μιλένα Αποστολάκη στη Realnews: «Είμαστε παράταξη ευθύνης και κυβερνητικής προοπτικής» ENIKOS NETWORK «Σαρώνει» η γρίπη με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων-Τον επόμενο μήνα η κορύφωση Πονοκέφαλος: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου στον εγκέφαλο και πρέπει να δείτε γιατρό e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ – Το χρονοδιάγραμμα Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 08:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το... 07:15 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 Οι αθλητικές μεταδόσεις 19/1/2026 Τα ματς Παναιτωλικός – Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος για τη Super League και ο «τελικός» Ε... 07:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: InStyle – Μαζί Drive InStyle Η Υβόννη Μπόσνιακ, ... 05:38 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 Οι πολιτικές εφημερίδες 19/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 19/1/2026. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3 λεπτά πριν Τηλεθέαση (18/1): Τι νούμερα έκανε στην πρεμιέρα το MasterChef 7 λεπτά πριν Αγρότες: Αποχωρούν σήμερα τα τρακτέρ από Νησέλι και... 13 λεπτά πριν Οριστικά πρωί η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 – Μαζί... 18 λεπτά πριν Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε ότι ο θείος της αποπειράθηκε... 22 λεπτά πριν Μιλένα Αποστολάκη στη Realnews: «Είμαστε παράταξη ευθύνης... 28 λεπτά πριν Ανδρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Γιατί... 31 λεπτά πριν Τα 4 ζώδια που ευνοούνται «σκανδαλωδώς» από το σύμπαν... 36 λεπτά πριν Αχαΐα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου έπειτα από τροχαίο e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ – Το χρονοδιάγραμμα Επιμένει η ακρίβεια στα τρόφιμα: Σε ποια προϊόντα θα υπάρξουν ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα -Υψηλό παραμένει και το κόστος στέγασης Φόρος κληρονομιάς: Η διαδικασία, τα μυστικά και τα SOS Λογαριασμός ρεύματος: Το νέο τιμολόγιο που θα τον μειώσει μέχρι και 20% – Σταδιακή η εφαρμογή του MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι