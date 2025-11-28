Έλλη Κοκκίνου: Απαγορεύεται να φάω γλουτένη, ήμουν με 4 νεκταρίνια την ημέρα και πάχαινα – Έπαθα αναιμία από την αφαγία

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στο vidcast του Παναγιώτη Σίμου, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αυτοάνοση δυσανεξία της στη λακτόζη και τα κιλά που είχε πάρει λόγω θυρεοειδή.

«Έχω άτυπη κοιλιοκάκη, είναι αυτοάνοσο. Απαγορεύεται να φάω γλουτένη. Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω, δεν είναι και λίγα. Δεν… επιτρέπεται στις γυναίκες να έχεις κιλό παραπάνω. Έχω ακούσει “πώς έχεις γίνει έτσι;”», εξομολογήθηκε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Ξαφνικά σε έναν χρόνο φορτώθηκα όλα αυτά τα κιλά λόγω του θυρεοειδή. Όταν άρχισα να φορτώνω κιλά και χωρίς να τρώω και έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έτρωγα τέσσερα νεκταρίνια την ημέρα και πάχαινα. Πήγα στη γιατρό, ήμουν με μαύρα μάτια και είχα χλωμιάσει ολόκληρη», περιέγραψε η Έλλη Κοκκίνου για την περιπέτειά της.

«Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αν με εκνευρίσεις ή δεν συμφωνώ μαζί σου, θα σου το πω χύμα, δεν θα το φιλτράρω. Δεν θα σου μιλήσω άσχημα αλλά θα σου τα πω», παραδέχθηκε σε άλλο σημείο της κουβέντας η Έλλη Κοκκίνου.