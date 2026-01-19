Κασσελάκης: Υπάρχουν gay σε Βουλή και κυβέρνηση που κρύβονται από φόβο για την εικόνα τους – Άχρηστες οι δημοσκοπήσεις τώρα

Σε συνέντευξή του που θα προβληθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης αναφέρεται στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, στο κατά πόσο οι Έλληνες πολίτες είναι έτοιμοι να δεχθούν έναν πρωθυπουργό παντρεμένο με άντρα, αλλά και στο κατά πόσο αποδέχεται την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Παράλληλα, σημειώνει με νόημα ότι υπάρχουν ομοφυλόφιλοι τόσο στη Βουλή όσο και στην κυβέρνηση, αλλά κρύβονται επειδή φοβούνται “και αυτό είναι λυπηρό”.

Ξεκινώντας από τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Κασσελάκης σημειώνει ότι είναι “άχρηστες αυτή τη στιγμή”, ενώ τονίζει πως η Ελλάδα είναι “έτοιμη για έναν πρωθυπουργό που δεν προέρχεται από τα στεγανά ενός συστήματος που την έχει προδώσει”.

Μέσα από την εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μιλά χωρίς φίλτρα για την πολιτική, την προσωπική του ζωή, την Ελλάδα και το μέλλον. Αναφέρεται και στη σχέση του με την Κρήτη, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική, εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία να επενδύσει στο νησί.

Παράλληλα, τοποθετείται για κρίσιμα ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οπλοκατοχή και το πολιτικό σύστημα, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο ότι «στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τσακώνονται για το ποιος κλέβει λιγότερο».

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλά για τη θητεία του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, το Πόθεν Έσχες του, τις πολιτικές συνεργασίες και τη συνολική ανάγκη για πολιτική ανανέωση με καθαρότητα και ειλικρίνεια.

“Οι gay νέοι να μιλήσουν ανοιχτά στους γονείς τους”

Σε προσωπικό επίπεδο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μιλά για τη δύναμη της αυθεντικότητας, τη διαχείριση της δημοσιότητας και των αρνητικών σχολίων στα social media, αλλά και για το βιβλίο του «Δεύτερη Ευκαιρία». Επίσης, απευθύνεται στα νέα παιδιά που είναι gay, προτρέποντάς τα να μιλήσουν ανοιχτά στους γονείς τους, ενώ τονίζει πως στόχος στη ζωή και στην πολιτική δεν είναι η εξωτερική εικόνα, αλλά «η ομορφιά της καρδιάς».

Ιδιαίτερη θέση στην εκπομπή έχει και ο σύζυγός του, Tyler McBeth, ο οποίος μιλά για τη νέα τους ζωή στην Αθήνα, την εμπειρία τους ως ανοιχτά gay ζευγάρι και τη σημασία του να παραμένει κανείς πιστός στον εαυτό του, ακόμη και όταν δέχεται επιθέσεις. Όπως σημειώνει, δεν έχουν βιώσει έντονα ομοφοβικές συμπεριφορές και τονίζει πως το πραγματικό ερώτημα για την κοινωνία δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός πολιτικού, αλλά αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη χώρα.

Δείτε το τρέιλερ της εκπομπής του ΚΡΗΤΗ TV “Πορτατίφ”: