Αττική: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση κακοποιών που «χτυπούσαν» βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Μαχαίρωσαν υπάλληλο, έκαναν 12 ένοπλες ληστείες

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αττικής ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησε στη σύλληψη πέντε δραστών κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1).

Η σπείρα δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις ληστειών με την λεία των δραστών να αγγίζει τις 9.000 ευρώ. Οι ληστές χρησιμοποιούσαν άλλοτε περίστροφο και άλλοτε μαχαίρι για να ακινητοποιούν τα θύματά τους, ενώ χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους είναι το γεγονός ότι δεν δίστασαν να μαχαιρώσουν στην κοιλιά έναν υπάλληλο καταστήματος για να αρπάξουν χρήματα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και μία γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα 33χρονο μοντέλο, που στο παρελθόν είχε πάρει μέρος σε διαγωνισμούς ομορφιάς και φέρεται να χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό της για τη μεταφορά άλλων μελών της εγκληματικής ομάδας προς και από τα σημεία, όπου πραγματοποιούσαν τις ληστείες.

Το enikos.gr παρουσιάζει βίντεο ντοκουμέντα της δράσης των ληστών, που χτυπούσαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ σε Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό.

Δείτε τα βίντεο του enikos.gr:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 14-1-2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 ημεδαπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης (4 άνδρες και γυναίκα) ηλικίας, 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ημεδαπός.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τον Αύγουστο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής (Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό).

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα 3 έτερα μέλη κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στα 2 επιχειρησιακά μέλη, μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα εν λόγω καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους ανέμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,

2 μαχαίρια,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,

2 οχήματα και

3 κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 8.960 ευρώ.

Σημειώνεται ότι 2 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.