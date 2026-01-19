ΚΚΕ για Καρυστιανού: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε «διαβούλευση»

«Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”» τονίζει το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

«Η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της».

«Αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε “δημόσια διαβούλευση”, είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας» σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».