ΚΚΕ για Καρυστιανού: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε «διαβούλευση»

Σύνοψη από το

  • Το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας τονίζει ότι «το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”» με αφορμή δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού.
  • Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της».
  • Το κατεκτημένο αυτό δικαίωμα είναι αδιαπραγμάτευτο και «πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ για Καρυστιανού: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε «διαβούλευση»

«Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”» τονίζει το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

«Η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της».

«Αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε “δημόσια διαβούλευση”, είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας» σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Η μεγάλη παρανόηση για την παχυσαρκία και ο μύθος της «θέλησης»

ΔΝΤ: Το Ταμείο ανεβάζει τον πήχη για την παγκόσμια ανάπτυξη-Τι λέει για τον πληθωρισμό και την τεχνητή νοημοσύνη

Εξοχικά: Αλλάζουν οι τάσεις στην αγορά κατοικιών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:43 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τσιάρας: Καλή και παραγωγική η συζήτηση με τους αγρότες – Εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική

Καλή και παραγωγική χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας την...
16:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Σδούκου για Καρυστιανού: Τα δικαιώματα της γυναίκας δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση ή διαβούλευση

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις σχολίασε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσω...
16:21 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κασσελάκης: Υπάρχουν gay σε Βουλή και κυβέρνηση που κρύβονται από φόβο για την εικόνα τους – Άχρηστες οι δημοσκοπήσεις τώρα

Σε συνέντευξή του που θα προβληθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατία...
16:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ για τα σχόλια της Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά με τον νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου

“Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά”. Με αυτή τη φράση που εμπεριέχεται σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι