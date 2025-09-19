Κώτσηρας: 30% μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης από τον Ιανουάριο του 2026 – Πώς θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Για τα νέα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, τονίζοντας ότι αποτελούν «μόνιμες και στοχευμένες παρεμβάσεις» με στόχο τη στήριξη πολιτών σε καίριους τομείς, όπως η φορολογία εισοδήματος, οι συντάξεις και τα τεκμήρια διαβίωσης.

Ο κ. Κώτσηρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews επεσήμανε ότι «η καλή δημοσιονομική πορεία της χώρας, η οποία έχει χτιστεί με κόπο, μεθοδικότητα και τις θυσίες του ελληνικού λαού, επιστρέφει στον πολίτη μέσα από μόνιμες παρεμβάσεις».

Επιπλέον, ο κ Κώτσηρας αναφέρθηκε και στη συνάντηση με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, κατά την οποία συζητήθηκαν οι ρυθμίσεις οι οποίες θα καλύπτουν πλέον και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ εξαιρούνται από τα τεκμήρια διαβίωσης τα εξαρτώμενα τέκνα με δική τους δραστηριότητα. «Ήταν ένα πάγιο αίτημα των πολυτέκνων, που πλέον ικανοποιείται», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως από 1/1/2026 τα τεκμήρια διαβίωσης θα μειωθούν κατά 30%. «Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. θα έχει τεκμήριο 2.100 ευρώ αντί για 3.200», σημείωσε ο υφυπουργός. Για τα αυτοκίνητα εισάγεται νέο μοντέλο υπολογισμού με βάση τις εκπομπές ρύπων, οδηγώντας σε μειώσεις που σε πολλές περιπτώσεις θα ξεπερνούν το 30%.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι φέτος εφαρμόζεται ρύθμιση για την προσωπική διαφορά, ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν αυξήσεις και από την ανάπτυξη, και από τη φορολογική μείωση, και από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Διατηρείται επίσης η ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ.

Τέλος, όπως είπε, τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί, μέτρο που θα αφορά σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, ενώ τόνισε πως για πρώτη χρονιά ακόμη και αν οι πολίτες δεν συμπληρώσουν σωστά την αίτηση θα διαπιστώνεται αν κάποιος είναι δικαιούχος και θα καταβληθεί αυτόματα με διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν υπόσχεται λύση όλων των προβλημάτων άμεσα, αλλά «στέρεες βάσεις για στήριξη νέων, οικογενειών, συνταξιούχων και εργαζομένων».

