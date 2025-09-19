Γυναίκα 87 ετών έχασε 83 κιλά σε ένα χρόνο με γιόγκα – Κάποτε ήταν υπέρβαρη, τώρα εκτελεί σύνθετες ασκήσεις χωρίς κόπο

Γυναίκα 87 ετών έχασε 83 κιλά σε ένα χρόνο με γιόγκα - Κάποτε ζύγιζε 123 κιλά, τώρα εκτελεί σύνθετες ασκήσεις χωρίς κόπο
Η απώλεια βάρους είναι ένα ταξίδι που απαιτεί αφοσίωση, υπομονή και συνέπεια. Η Shakuntala Devi αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας. Με απόλυτη αφοσίωση στη γιόγκα, κατάφερε να χάσει 83 κιλά, σε ένα χρόνο, μεταμορφώνοντας εντελώς τη ζωή της.

Γυναίκα που έχασε 23 κιλά με φυσικό τρόπο αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 πράγματα που εύχομαι να γνώριζα πριν ξεκινήσω»

Πώς μια 87χρονη γυναίκα έχασε 83 κιλά σε ένα χρόνο με γιόγκα

Η Shakuntala Devi, μια 87χρονη από το Αμριτσάρ της Ινδίας η οποία κάποτε ζύγιζε 123 κιλά, εμφανίστηκε στην εκπομπή μαγειρικής «Laughter Chefs 2» και άφησε τους πάντες άφωνους. Σήμερα, διατηρεί ένα υγιές βάρος και εκτελεί με εντυπωσιακή ευκολία σύνθετες ασκήσεις γιόγκα και κάμψεις. Η ιστορία της αποδεικνύει ότι η δύναμη της θέλησης μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Το 2008, η Shakuntala Devi αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω του αυξημένου βάρους της, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας όρασης. Αντί να στραφεί στα φάρμακα, εμπνεύστηκε από τον γκουρού της γιόγκα Baba Ramdev και ξεκίνησε να ασκείται μόνη της στο σπίτι. Μέσα σε ένα χρόνο, η αφοσίωσή της την οδήγησε στο Χαριντβάρ, όπου εκπαιδεύτηκε στη γιόγκα.

Γυναίκα έχασε 31 κιλά χωρίς στερήσεις αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 συνήθειες που με βοήθησαν να αποφύγω την υπερφαγία»

Από τότε, η καθημερινή της ρουτίνα είναι απαράβατη: ξυπνάει στις 4 το πρωί και κάνει γιόγκα. Η συνέπεια και η πειθαρχία την βοήθησαν να χάσει 83 κιλά μέσα σε ένα χρόνο και να βελτιώσει την υγεία της.

Σήμερα, στα 87 της χρόνια, η Shakuntala Devi όχι μόνο ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης, αλλά διδάσκει γιόγκα και σε άλλους, εμπνέοντας αμέτρητους ανθρώπους με την πειθαρχία της. Η ιστορία της αποτελεί απόδειξη ότι η γιόγκα μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας, ανεξάρτητα από την ηλικία μας.

