Γυναίκα έχασε 31 κιλά χωρίς στερήσεις αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 συνήθειες που με βοήθησαν να αποφύγω την υπερφαγία»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα έχασε 31 κιλά χωρίς στερήσεις αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 συνήθειες που με βοήθησαν να αποφύγω την υπερφαγία»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι περιοριστική. Αντί για απαιτητικές δίαιτες και ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο, μια γυμνάστρια ανακάλυψε ότι ορισμένες απλές, καθημερινές συνήθειες μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Έχοντας χάσει 31 κιλά με βιώσιμο τρόπο, αποδεικνύει ότι η αλλαγή της νοοτροπίας μας είναι το “κλειδί” για να σταματήσουμε την υπερκατανάλωση τροφής και να ακούσουμε το σώμα μας.

Γυναίκα που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει τα 10 μυστικά της για εύκολη απώλεια βάρους: «Πιείτε νερό πριν και μετά τα γεύματα»

Οι 8 συνήθειες που βοήθησαν μια γυναίκα να αποφύγει την υπερφαγία και να χάσει 31 κιλά

Η απώλεια βάρους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να εγκαταλείψετε τις αγαπημένες σας τροφές ή να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο. Μερικές φορές, μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Η fitness trainer Tarn Kaur μοιράστηκε, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, τις 5 παράξενες συνήθειες που ακολουθούσε καθημερινά και οι οποίες την οδήγησαν να χάσει 31 κιλά και να περιορίσει την υπερκατανάλωση τροφής.

Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται τις 10 συμβουλές που διευκολύνουν την απώλεια βάρους: «Ελέγξτε τις μερίδες σας, παραμείνετε δραστήριοι»

«Πάντα πίστευα ότι δεν είχα θέληση, αλλά στην πραγματικότητα οι συνήθειες και η νοοτροπία μου, ήταν αυτά στα οποία έπρεπε να επικεντρωθώ και να αλλάξω. Ακολουθούν μερικά πράγματα που έκανα και με βοήθησαν να αποφύγω την υπερκατανάλωση τροφής και να ακούσω περισσότερο το σώμα μου», έγραψε η γυναίκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Εάν επιθυμείτε απώλεια βάρους με βιώσιμο τρόπο, η Tarn συμβουλεύει να κάνετε τα εξής:

  • Επιλέξτε ένα μικρότερο πιάτο
  • Μην περιορίζετε τον εαυτό σας
  • Αποφύγετε το φαγητό μετά τις 7 μ.μ.
  • Βουρτσίστε τα δόντια σας μετά το δείπνο
  • Ξεκινήστε με νερό
  • Σταματήστε και ρωτήστε γιατί
  • Μην ενοχοποιείτε τον εαυτό σας
  • Επιλέξτε υγιεινές τροφές με όγκο

Επιλέξτε ένα μικρότερο πιάτο

Η Tarn συνειδητοποίησε ότι οι μερίδες που κατανάλωνε ήταν πάντα τεράστιες και επειδή μεγάλωσε με τη συμβουλή να τελειώνει το φαγητό της, η υπερκατανάλωση τροφής έγινε συνήθεια για εκείνη. Αντικαθιστώντας τα μεγάλα πιάτα με μικρότερα ένιωθε χορτάτη χωρίς να τρώει υπερβολικές ποσότητες. «Το μυαλό ξεγελιέται εύκολα», λέει η ίδια.

Μην περιορίζετε τον εαυτό σας

Αντί να είναι περιοριστική, υπενθύμισε στον εαυτό της ότι μπορούσε πάντα να φάει περισσότερο αν ήθελε. Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας έκανε την προσεκτική κατανάλωση φαγητού πολύ πιο εύκολη.

Αποφύγετε το φαγητό μετά τις 7 μ.μ.

«Η κουζίνα έκλεισε» λέει η Tarn. Ο καθορισμός μιας ώρας λήξης την εμπόδισε να τρώει άσκοπα σνακ αργά το βράδυ.

Βουρτσίστε τα δόντια σας μετά το δείπνο

Ένα εκπληκτικά αποτελεσματικό κόλπο. Μόλις βούρτσισε τα δόντια της νωρίτερα το βράδυ, το σώμα της έλαβε το σήμα ότι το φαγητό της ημέρας είχε τελειώσει.

Ξεκινήστε με νερό

Πολλές φορές δεν ήταν η πείνα αλλά η δίψα. Πίνοντας αρκετό νερό πρώτα, απέφευγε τα άσκοπα σνακ.

Σταματήστε και ρωτήστε γιατί

Κάθε φορά που ένιωθε μια έντονη επιθυμία , σταματούσε για να αναρωτηθεί αν πεινούσε πραγματικά ή αν απλώς βαριόταν, ήταν κουρασμένη ή αγχωμένη. Αυτό τη βοηθούσε να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ συναισθηματικής και σωματικής πείνας.

Μην ενοχοποιείτε τον εαυτό σας

Η Tarn σταμάτησε να κατηγορεί τον εαυτό της για τα λάθη της. «Αν τρώω υπερβολικά μερικές φορές; Ωραία. Προχωράω παρακάτω. Ένα σνακ ή ένα γεύμα δεν με καθορίζει, η συνέπεια με καθορίζει».

Αυξήστε τον όγκο σας με τροφές με όγκο

Το αγαπημένο της κόλπο ήταν να προσθέτει στα γεύματά της τροφές με όγκο, χαμηλές σε θερμίδες και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό έκανε το πιάτο της να φαίνεται μεγαλύτερο, την κρατούσε χορτάτη για περισσότερο χρόνο και μείωνε τα σνακ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας-Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό, υποστηρίζει η Φαρμακοβιομηχανία

Σήμερα κάνει πρεμιέρα για την πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα – Όλες οι λεπτομέρειες

Υπουργείο Εργασίας: Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες – Τα στοιχεία για τα έσοδα από ασφαλιστικές ει...

Ρίχνοντας φως στους μονωτές: Πώς οι παλμοί φωτός «ξεπαγώνουν» τα ηλεκτρόνια

Το FBI προειδοποιεί: Μεγάλο πρόβλημα με την κρυπτογράφηση των iPhone της Apple
περισσότερα
12:01 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Άνδρας που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος μου για 17 χρόνια»

Η απώλεια βάρους είναι ένα επίτευγμα, αλλά η διατήρησή του, σε βάθος χρόνου, αποτελεί πραγματι...
12:05 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα 46 ετών που διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου αποκαλύπτει: «Αυτό ήταν το παράξενο σύμπτωμα που αγνόησα»

Μια 46χρονη γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία σπάνια μορφή καρκίνου. Ένα περίεργο σύμπτωμα, πο...
12:10 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Προπονητής γυμναστικής μοιράζεται 11 έξυπνες συμβουλές για την απώλεια βάρους: «Έτσι θα χτίσετε μύες και να χάσετε κιλά ταυτόχρονα»

Η απώλεια βάρους δεν αφορά μόνο την απώλεια κιλών, αλλά και την ανάπτυξη μυών για να τονώσετε ...
12:10 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει τα 4 λάθη που επιβραδύνουν την απώλεια βάρους – «Παραλείπετε γεύματα»

Η απώλεια βάρους δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Συχνά, μικρά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος