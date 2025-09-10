Γυναίκα έχασε 31 κιλά χωρίς στερήσεις αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 συνήθειες που με βοήθησαν να αποφύγω την υπερφαγία»

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι περιοριστική. Αντί για απαιτητικές δίαιτες και ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο, μια γυμνάστρια ανακάλυψε ότι ορισμένες απλές, καθημερινές συνήθειες μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Έχοντας χάσει 31 κιλά με βιώσιμο τρόπο, αποδεικνύει ότι η αλλαγή της νοοτροπίας μας είναι το “κλειδί” για να σταματήσουμε την υπερκατανάλωση τροφής και να ακούσουμε το σώμα μας.

Οι 8 συνήθειες που βοήθησαν μια γυναίκα να αποφύγει την υπερφαγία και να χάσει 31 κιλά

Η απώλεια βάρους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να εγκαταλείψετε τις αγαπημένες σας τροφές ή να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο. Μερικές φορές, μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Η fitness trainer Tarn Kaur μοιράστηκε, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, τις 5 παράξενες συνήθειες που ακολουθούσε καθημερινά και οι οποίες την οδήγησαν να χάσει 31 κιλά και να περιορίσει την υπερκατανάλωση τροφής.

«Πάντα πίστευα ότι δεν είχα θέληση, αλλά στην πραγματικότητα οι συνήθειες και η νοοτροπία μου, ήταν αυτά στα οποία έπρεπε να επικεντρωθώ και να αλλάξω. Ακολουθούν μερικά πράγματα που έκανα και με βοήθησαν να αποφύγω την υπερκατανάλωση τροφής και να ακούσω περισσότερο το σώμα μου», έγραψε η γυναίκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Εάν επιθυμείτε απώλεια βάρους με βιώσιμο τρόπο, η Tarn συμβουλεύει να κάνετε τα εξής:

Επιλέξτε ένα μικρότερο πιάτο

Η Tarn συνειδητοποίησε ότι οι μερίδες που κατανάλωνε ήταν πάντα τεράστιες και επειδή μεγάλωσε με τη συμβουλή να τελειώνει το φαγητό της, η υπερκατανάλωση τροφής έγινε συνήθεια για εκείνη. Αντικαθιστώντας τα μεγάλα πιάτα με μικρότερα ένιωθε χορτάτη χωρίς να τρώει υπερβολικές ποσότητες. «Το μυαλό ξεγελιέται εύκολα», λέει η ίδια.

Μην περιορίζετε τον εαυτό σας

Αντί να είναι περιοριστική, υπενθύμισε στον εαυτό της ότι μπορούσε πάντα να φάει περισσότερο αν ήθελε. Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας έκανε την προσεκτική κατανάλωση φαγητού πολύ πιο εύκολη.

Αποφύγετε το φαγητό μετά τις 7 μ.μ.

«Η κουζίνα έκλεισε» λέει η Tarn. Ο καθορισμός μιας ώρας λήξης την εμπόδισε να τρώει άσκοπα σνακ αργά το βράδυ.

Βουρτσίστε τα δόντια σας μετά το δείπνο

Ένα εκπληκτικά αποτελεσματικό κόλπο. Μόλις βούρτσισε τα δόντια της νωρίτερα το βράδυ, το σώμα της έλαβε το σήμα ότι το φαγητό της ημέρας είχε τελειώσει.

Ξεκινήστε με νερό

Πολλές φορές δεν ήταν η πείνα αλλά η δίψα. Πίνοντας αρκετό νερό πρώτα, απέφευγε τα άσκοπα σνακ.

Σταματήστε και ρωτήστε γιατί

Κάθε φορά που ένιωθε μια έντονη επιθυμία , σταματούσε για να αναρωτηθεί αν πεινούσε πραγματικά ή αν απλώς βαριόταν, ήταν κουρασμένη ή αγχωμένη. Αυτό τη βοηθούσε να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ συναισθηματικής και σωματικής πείνας.

Μην ενοχοποιείτε τον εαυτό σας

Η Tarn σταμάτησε να κατηγορεί τον εαυτό της για τα λάθη της. «Αν τρώω υπερβολικά μερικές φορές; Ωραία. Προχωράω παρακάτω. Ένα σνακ ή ένα γεύμα δεν με καθορίζει, η συνέπεια με καθορίζει».

Αυξήστε τον όγκο σας με τροφές με όγκο

Το αγαπημένο της κόλπο ήταν να προσθέτει στα γεύματά της τροφές με όγκο, χαμηλές σε θερμίδες και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό έκανε το πιάτο της να φαίνεται μεγαλύτερο, την κρατούσε χορτάτη για περισσότερο χρόνο και μείωνε τα σνακ.