Γάζα: Τρεις νεκροί σε νέο ισραηλινό πλήγμα παρά την εκεχειρία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

gaza

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της περιοχής. Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι μετά την επίθεση, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη συνέχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, η καθημερινότητα στη Γάζα παραμένει βυθισμένη στη βία, με τον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς να ανταλλάσσουν συνεχώς κατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, «τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα τα μεσάνυχτα, κοντά στον κόμβο Αλ-Ζακζούκ, στη συνοικία Αλ-Αμάλ, βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας».

Η εύθραυστη εκεχειρία, που ακολούθησε δύο χρόνια πολέμου μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, εξακολουθεί να δοκιμάζεται καθημερινά, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 770 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι πέντε στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί στη Γάζα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Πηγή: AFP

