Αιτωλοακαρνανία: Ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ σε πάρτι και εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Μία 15χρονη εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, σε πάρτι που γινόταν σε υπαίθριο χώρο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/08).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24, η 15χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομίου Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν 5 άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.

