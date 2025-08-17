Μυτιλήνη: Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας

Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας στην Μυτιλήνη.

Στη συμβολική αυτή ενέργεια τιμής «στις γυναίκες και τους άνδρες που υπερασπίζονται τις εσχατιές της πατρίδας» παρευρέθηκαν η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, οι βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Δουδωνής και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, οι δήμαρχοι Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος, και Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, ο αντιπεριφεριαρχης Κωνσταντινος Αρώνης, το σύνολο της ηγεσίας των σωμάτων ασφαλείας και διοικητές όλων των μονάδων του στρατιωτικού σχηματισμού στη Λέσβο, με επικεφαλής τον διοικητή της 98 ΑΔΤΕ με επικεφαλής τον υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα.

