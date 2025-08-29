Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο στους Αμπελόκηπους – Στο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιά ένας 54χρονος

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με έναν 54χρονο να καταλήγει τραυματισμένος ύστερα από καβγά.

Ο 57χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς, κατηγορούμενος ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυμάτισε τον 54χρονο με αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ τα αίτια της διαφωνίας παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το θύμα, σύμφωνα με την αστυνομία, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Ο 57χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του επεισοδίου. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

