Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει, κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς

Βαθαίνει η αντιπαράθεση γύρω από το έργο της Βασιλίσσης Όλγας, με τον Κώστα Μπακογιάννη να επιτίθεται εκ νέου στον νυν δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Μετά την κοινή ανακοίνωση τριών υπουργείων που στράφηκαν κατά της δημοτικής αρχής, ο πρώην δήμαρχος δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, κατηγορώντας τον διάδοχό του για ασυνέπεια και πολιτικές «κωλοτούμπες».

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει: «Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς».

Στο βίντεο, παραθέτει παλαιότερες δηλώσεις του κ. Δούκα σχετικά με το έργο, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η κυκλοφορία οχημάτων, η ύπαρξη αρχαιοτήτων και οι λωρίδες ήπιας κυκλοφορίας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας είναι η πιο καθαρή απόδειξη: Λαϊκισμός, προπαγάνδα, αναξιοπιστία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο.