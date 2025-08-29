Γαλλία: «Αν δεν αλλάξει τίποτα, το πλοίο θα βυθιστεί» – Η δραματική δήλωση του Φρανσουά Μπαϊρού λίγες ημέρες πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης

Την σοβαρότητα της κατάστασης των δημοσιονομικών της Γαλλίας τόνισε εκ νέου σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού, λέγοντας ότι «αν δεν αλλάξει κάτι, το καράβι θα βουλιάξει».

Ο Μπαϊρού πήγε στο Châlons-en-Champagne την Παρασκευή για να εγκαινιάσει την ετήσια αγροτική έκθεση, και δήλωσε ότι «η αέναη προσφυγή στο χρέος δεν αποτελεί λύση ούτε για μια οικογένεια, ούτε για μια επιχείρηση, ούτε για μια ένωση, ούτε για μια χώρα».

«Οι Γάλλοι γνωρίζουν πολύ καλά τη σοβαρότητα του προβλήματος, που τίθεται… Αν δεν αλλάξει τίποτα το πλοίο θα βουλιάξει. Είναι κατανοητό; Είναι στα Γαλλικά;», είπε.

«Είναι δικαιολογημένος φόβος να δούμε τη συμμαχία των πιο απόλυτων εχθρών να ρίχνει την κυβέρνηση… Οι Γάλλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι θα προκαλέσει αυτό: αταξία και χάος», πρόσθεσε. Μετά μίλησε πιο θυμωμένα, κατά την γαλλική εφημερίδα Le Figaro και είπε: «Αν δεν αλλάξει τίποτα, το καράβι θα βουλιάξει. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό; Είναι αυτό στα γαλλικά;».

«Είμαστε σε ένα σκάφος με τρύπα στο κύτος. Το νερό πλημμυρίζει και το υπερφορτώνει. Δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας διαμαρτυρόμενοι, για να διατηρήσουμε τα πράγματα ίδια», εξήγησε.

Ο Μπαϊρού στηλίτευσε το γεγονός ότι σκοπεύουν να καταψηφίσουν την κυβέρνησή του κόμματα εντελώς ετερόκλητα μεταξύ τους. Όπως είπε είναι μια «συμμαχία όσων μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά θα ενωθούν για να επιφέρουν την πτώση της κυβέρνησης».

Όπως είναι γνωστό, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει υποστήριξη για τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που έχει ετοιμάσει η κυβέρνησή του, προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος της χώρας. Μέχρι στιγμής τα περισσότερα κόμματα της Γαλλίας έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση.