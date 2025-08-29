Γαλλία: «Αν δεν αλλάξει τίποτα, το πλοίο θα βυθιστεί» – Η δραματική δήλωση του Φρανσουά Μπαϊρού λίγες ημέρες πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: «Αν δεν αλλάξει τίποτα, το πλοίο θα βυθιστεί» – Η δραματική δήλωση του Φρανσουά Μπαϊρού λίγες ημέρες πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης

Την σοβαρότητα της κατάστασης των δημοσιονομικών της Γαλλίας τόνισε εκ νέου σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού, λέγοντας ότι «αν δεν αλλάξει κάτι, το καράβι θα βουλιάξει».

Ο Μπαϊρού πήγε στο Châlons-en-Champagne την Παρασκευή για να εγκαινιάσει την ετήσια αγροτική έκθεση, και δήλωσε ότι «η αέναη προσφυγή στο χρέος δεν αποτελεί λύση ούτε για μια οικογένεια, ούτε για μια επιχείρηση, ούτε για μια ένωση, ούτε για μια χώρα».

«Οι Γάλλοι γνωρίζουν πολύ καλά τη σοβαρότητα του προβλήματος, που τίθεται… Αν δεν αλλάξει τίποτα το πλοίο θα βουλιάξει. Είναι κατανοητό; Είναι στα Γαλλικά;», είπε.

«Είναι δικαιολογημένος φόβος να δούμε τη συμμαχία των πιο απόλυτων εχθρών να ρίχνει την κυβέρνηση… Οι Γάλλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι θα προκαλέσει αυτό: αταξία και χάος», πρόσθεσε. Μετά μίλησε πιο θυμωμένα, κατά την γαλλική εφημερίδα Le Figaro και είπε: «Αν δεν αλλάξει τίποτα, το καράβι θα βουλιάξει. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό; Είναι αυτό στα γαλλικά;».

«Είμαστε σε ένα σκάφος με τρύπα στο κύτος. Το νερό πλημμυρίζει και το υπερφορτώνει. Δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας διαμαρτυρόμενοι, για να διατηρήσουμε τα πράγματα ίδια», εξήγησε.

Ο Μπαϊρού στηλίτευσε το γεγονός ότι σκοπεύουν να καταψηφίσουν την κυβέρνησή του κόμματα εντελώς ετερόκλητα μεταξύ τους. Όπως είπε είναι μια  «συμμαχία όσων μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά θα ενωθούν για να επιφέρουν την πτώση της κυβέρνησης».

Όπως είναι γνωστό, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει υποστήριξη για τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που έχει ετοιμάσει η κυβέρνησή του, προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος της χώρας. Μέχρι στιγμής τα περισσότερα κόμματα της Γαλλίας έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Η κυβέρνηση ψάχνει ενόχους αντί για λύσεις αναφέρει η ΕΙΝΑΠ

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Υποτονική η αγοραστική κίνηση στις εκπτώσεις

ΚΕ.Π.ΚΑ.: Συμβουλές για τους φοιτητές – Αναλυτικός οδηγός

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από αυτήν την ακολουθία σε 14 δευτερόλεπτα;

Πώς να τραβήξετε εντυπωσιακά νυχτερινά βίντεο με το iPhone σας
περισσότερα
18:09 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Απαράδεκτο περιστατικό σε σαφάρι: Σάλος με τουρίστα που έδωσε μπίρα σε ελέφαντα – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο από σαφάρι στην Κένυα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς τουρίστας φαίνεται να έδω...
17:55 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ο «μεγαλύτερος στολίσκος βοήθειας» σαλπάρει για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό – Συμμετέχει η Τούνμπεργκ και ακτιβιστές από 44 χώρες

Ένας νέος «στολίσκος βοήθειας» με προορισμό τη Γάζα ετοιμάζεται να αποπλεύσει από διάφορα λιμά...
17:38 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ιταλία: «Αηδιασμένη» η Μελόνι από τις ψεύτικες φωτογραφίες της σε πορνογραφική ιστοσελίδα – «Μην το ανεχτείτε, αγωνιστείτε με όλα τα μέσα»

«Είμαι αηδιασμένη από όσα συνέβησαν» δήλωσε στην Corriere della Sera, η πρωθυπουργός της Ιταλί...
16:47 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ζαχάροβα: Οι προτάσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας αυξάνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix