Bundesliga: Μεγάλο «διπλό» μέσα στο Αμβούργο για την Ζανκτ Πάουλι

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΣΕΝΤ ΠΑΟΥΛΙ

Η Ζανκτ Πάουλι έδειξε με το «καλημέρα» τα… δόντια της και τις άγριες αγωνιστικές της διαθέσεις για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα της Bundesliga «γύρισε» από το εις βάρος της 1-3 σε 3-3 και το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στο θρυλικό τοπικό ντέρμπι του γερμανικού βορρά με το Αμβούργο, πήρε τεράστιο «διπλό» με 2-0.

Την πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής «υπέγραψαν» οι Τσβιγκάλα και Ουντόντζι, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν ν’ απαντήσουν και να παραμένουν χωρίς «τρίποντο» μετά από 2 ματς και την επιστροφή τους στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία μετά από 7 χρόνια.

Ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε και πάλι ως αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, στο 59′ αντί του Πίρκα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 30/8
Λειψία-Χαϊντενχάιμ 30/8
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 30/8
Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 30/8
Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 30/8
Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8
Κολωνία-Φράϊμπουργκ 31/8

Η βαθμολογία

Ζανκτ Πάουλι 4 -2αγ.
Μπάγερν 3
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3
Βόλφσμπουργκ 3
Άουγκσμπουργκ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Χοφενχάιμ 3
Κολονία 3
Ντόρτμουντ 1
Αμβούργο 1 -2αγ.
Γκλάντμπαχ 1
Μπάγερ Λεβερκούζεν 0
Στουτγκάρδη 0
Μάιντς 0
Φράιμπουργκ 0
Χαϊντενχάιμ 0
Βέρντερ Βρέμης 0
Λειψία 0

*Ζανκ Πάουλι και Αμβούργο έχουν έναν αγώνα περισσότερο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο

Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά

iOS 26 vs iOS 18: 5 νέα εικονίδια που μπορεί να μην αναγνωρίσετε μετά την ενημέρωση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:25 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα το Σάββατο για να υπογράψει ο Μίλος Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες ώρες (και) τη μεταγραφή του διεθν...
16:03 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ποιες θέσεις δίνουν πρόκριση από το League Phase του Europa και Conference League

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής τους αντιπάλους τους στο Eu...
14:59 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κλήρωση στο Μονακό για το Conference League, με την ΑΕΚ να μαθαίν...
14:44 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase

Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League, έμαθε και ο Παναθηναϊκός, ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix