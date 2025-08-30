Bundesliga: Μεγάλο «διπλό» μέσα στο Αμβούργο για την Ζανκτ Πάουλι

Η Ζανκτ Πάουλι έδειξε με το «καλημέρα» τα… δόντια της και τις άγριες αγωνιστικές της διαθέσεις για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα της Bundesliga «γύρισε» από το εις βάρος της 1-3 σε 3-3 και το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στο θρυλικό τοπικό ντέρμπι του γερμανικού βορρά με το Αμβούργο, πήρε τεράστιο «διπλό» με 2-0.
Την πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής «υπέγραψαν» οι Τσβιγκάλα και Ουντόντζι, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν ν’ απαντήσουν και να παραμένουν χωρίς «τρίποντο» μετά από 2 ματς και την επιστροφή τους στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία μετά από 7 χρόνια.
Ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε και πάλι ως αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, στο 59′ αντί του Πίρκα.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 30/8
Λειψία-Χαϊντενχάιμ 30/8
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 30/8
Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 30/8
Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 30/8
Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8
Κολωνία-Φράϊμπουργκ 31/8
Η βαθμολογία
Ζανκτ Πάουλι 4 -2αγ.
Μπάγερν 3
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3
Βόλφσμπουργκ 3
Άουγκσμπουργκ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Χοφενχάιμ 3
Κολονία 3
Ντόρτμουντ 1
Αμβούργο 1 -2αγ.
Γκλάντμπαχ 1
Μπάγερ Λεβερκούζεν 0
Στουτγκάρδη 0
Μάιντς 0
Φράιμπουργκ 0
Χαϊντενχάιμ 0
Βέρντερ Βρέμης 0
Λειψία 0
*Ζανκ Πάουλι και Αμβούργο έχουν έναν αγώνα περισσότερο