Bundesliga: Μεγάλο «διπλό» μέσα στο Αμβούργο για την Ζανκτ Πάουλι

Η Ζανκτ Πάουλι έδειξε με το «καλημέρα» τα… δόντια της και τις άγριες αγωνιστικές της διαθέσεις για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα της Bundesliga «γύρισε» από το εις βάρος της 1-3 σε 3-3 και το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στο θρυλικό τοπικό ντέρμπι του γερμανικού βορρά με το Αμβούργο, πήρε τεράστιο «διπλό» με 2-0.

Την πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής «υπέγραψαν» οι Τσβιγκάλα και Ουντόντζι, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν ν’ απαντήσουν και να παραμένουν χωρίς «τρίποντο» μετά από 2 ματς και την επιστροφή τους στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία μετά από 7 χρόνια.

Ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε και πάλι ως αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, στο 59′ αντί του Πίρκα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 30/8

Λειψία-Χαϊντενχάιμ 30/8

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 30/8

Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 30/8

Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 30/8

Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8

Κολωνία-Φράϊμπουργκ 31/8

Η βαθμολογία

Ζανκτ Πάουλι 4 -2αγ.

Μπάγερν 3

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3

Βόλφσμπουργκ 3

Άουγκσμπουργκ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Χοφενχάιμ 3

Κολονία 3

Ντόρτμουντ 1

Αμβούργο 1 -2αγ.

Γκλάντμπαχ 1

Μπάγερ Λεβερκούζεν 0

Στουτγκάρδη 0

Μάιντς 0

Φράιμπουργκ 0

Χαϊντενχάιμ 0

Βέρντερ Βρέμης 0

Λειψία 0

*Ζανκ Πάουλι και Αμβούργο έχουν έναν αγώνα περισσότερο