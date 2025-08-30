Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα το Σάββατο για να υπογράψει ο Μίλος Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες ώρες (και) τη μεταγραφή του διεθνούς Σέρβου επιθετικού, Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος προορίζεται για να καλύψει τη θέση του Άλεξ Γερεμέγεφ ως τρίτη επιλογή στην επίθεση του «τριφυλλιού».

Ο 23χρονος φορ της Μπάτσκα Τόπολα ήταν ένας απ’ τους παίκτες που είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό ως μία επιλογή για το παρόν και για το μέλλον της επιθετικής γραμμής τους και «έτρεχαν» τις συζητήσεις με τους Σέρβους, παράλληλα με την αναζήτησή τους για τον βασικό επιθετικό ο οποίος θα καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη.

Την Πέμπτη (28/8) ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τη σερβική ομάδα για την απόκτησή του αντί ενός ποσού που θα φτάσει το 1,5 εκατ. ευρώ. Ο Πάντοβιτς είχε κάποιους μικρούς ενδοιασμούς όσον αφορά το ρόλο του και τη θέση του στον Παναθηναϊκό, έχοντας πρόταση κι απ’ τη βελγική Σερκλ Μπριζ η οποία τον προόριζε για πρώτο επιθετικό της.

Εντέλει ο νεαρός φορ πείστηκε απ’ το πρότζεκτ που του παρουσίασαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και το Σάββατο (30/8) αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό.

Ο Πάντοβιτς, ύψους 1,85μ., αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας ενώ είναι και μια φορά διεθνής με την εθνική Ανδρών της χώρας του. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Βοϊβοντίνα και του Ερυθρού Αστέρα ενώ αγωνίστηκε και στις Γκράφιτσαρ και Βοζντόβατς, από την οποία μεταγράφηκε το 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα.

Με τη φανέλα της Μπάτσκα, αυτές τις δυο σεζόν, μέτρησε 93 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 28 γκολ και 17 ασίστ, ενώ προ διετίας είχε σκοράρει και στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στο Europa League.

